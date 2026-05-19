Nelle carceri italiane è raddoppiato il numero dei bambini con detenute madri

Sono 26 i bambini nelle carceri italiane con le loro 22 madri detenute, 11 delle quali straniere. È il dato, aggiornato al 31 marzo scorso, che emerge dal XXII Rapporto di Antigone - dal titolo Tutto chiuso - sulle condizioni di detenzione nei penitenziari italiani. I bambini si trovano, in particolare, a Milano San Vittore (8), a Lauro (7), a Torino (6), a Roma (3), a Milano Bollate (1) e a Messina (1). Al 30 aprile 2025, rileva l'associazione nel suo dossier, erano invece 11 i bambini che vivevano in carcere con le loro 11 madri detenute. A metà del 2025 aveva raggiunto le 19 unità e le 26 alla fine dell'anno. «Era un dato che avevamo previsto, a seguito dell'emanazione del decreto legge Sicurezza che aveva cancellato l'obbligo del rinvio dell'esecuzione della pena per donne incinte o con prole inferiore a un anno di età», ricorda Antigone, parlando quindi di «un passo indietro rispetto ai miglioramenti registrati negli ultimi anni».

Nelle carceri italiane sono inoltre detenute 64.436 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti, che «si riducono a soli 46.318 realmente disponibili». «Il tasso reale di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%», si legge nel dossier, nel quale si osserva che sono ormai 73 gli istituti con un tasso di affollamento pari o superiore al 150%, mentre in otto carceri si supera addirittura il 200%. Gli istituti non sovraffollati sono appena 22 in tutta Italia». Antigone rileva inoltre che «nonostante il governo abbia annunciato da tempo un piano carceri, i posti realmente disponibili sono addirittura diminuiti di 537 unità dall'avvio del piano stesso» e che, nel frattempo, «dal 2018 al 2024, i tribunali di sorveglianza hanno accolto oltre 30mila ricorsi per trattamenti inumani o degradanti subiti dalle persone detenute»: numeri «superiori - afferma l'associazione - a quelli che portarono alla condanna con la sentenza Torreggiani contro l'Italia, quando i ricorsi presentati furono circa 4mila».