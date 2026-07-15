Più fondi (e opportunità) per aprire 100 centri giovanili

Crescere non è mai un percorso che si compie da soli. Ogni ragazzo ha bisogno di adulti credibili, relazioni autentiche e luoghi nei quali sentirsi accolto, ascoltato e riconosciuto nel proprio valore. In una società in cui per gli adolescenti è presente il rischio di solitudine, fragilità emotiva e povertà educativa, il compito delle istituzioni e dell’intera comunità non può limitarsi a intervenire solo quando emergono situazioni di disagio. Deve tradursi anche nella capacità di offrire opportunità, esperienze e percorsi in grado di accompagnare i giovani, valorizzandone talenti, attitudini e aspirazioni. Da questa visione nasce desTEENazione – Desideri in azione, con un nome pensato da un gruppo di giovani incontrati ad inizio legislatura. Ci chiedevano di non soddisfare solo i loro bisogni ma di alimentare i loro sogni, di aiutarli a declinare i desideri in azioni concrete per poterli realizzare. Un’iniziativa fortemente voluta dal Governo Meloni e dedicata alla creazione di comunità giovanili aperte e gratuite, dove ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni possono praticare sport, imparare ad usare uno strumento musicale, avvicinarsi alla cultura, all’arte e all’uso sano delle nuove tecnologie, coltivare passioni e costruire relazioni significative.

Le Comunità giovanili desTEENazione sono veri e propri presìdi educativi, nei quali il tempo diventa un’opportunità di crescita, confronto e scoperta. Spazi pensati per offrire ai giovani esperienze concrete e una presenza adulta qualificata fatta di educatori, psicologi, pedagogisti e operatori sportivi. Il progetto, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, raggiunge oggi un nuovo importante traguardo: ai 300 milioni iniziali aggiungiamo ulteriori 42 milioni di euro, per un totale di 342 milioni di euro, arrivando così all’apertura di 100 strutture in tutta Italia. Ad oggi sono già 49 le Comunità giovanili DesTEENazione inaugurate e operative. Nella maggior parte dei casi sono state realizzati in periferia, in territori maggiormente esposti alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. La prossima inaugurazione sarà in Sardegna, a Olbia, venerdì 17 luglio, nel plesso parrocchiale di San Ponziano in via Perugia 3. Questo risultato nasce dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli Ambiti Territoriali Sociali, le amministrazioni locali e il Terzo settore. Centro dopo centro, stiamo costruendo una rete capace di garantire che nessun ragazzo si senta solo e che ogni giovane possa trovare occasioni di crescita, relazioni positive e adulti pronti ad accompagnarlo nel proprio percorso di vita. Siamo convinti che investire nei giovani e supportare le famiglie significhi investire nella qualità della società che vogliamo costruire: una società più giusta, inclusiva e solidale, più attenta e capace di offrire a ciascuno gli strumenti necessari per vivere in modo sano il proprio presente e realizzare il proprio futuro. In tal senso, DesTEENazione si inserisce nella più ampia rivoluzione del welfare che stiamo portando avanti: un modello che supera la logica del mero assistenzialismo e mette al centro la persona, le sue capacità e la possibilità di essere libera e costruire un'autonomia reale nel rispetto della dignità di ciascuno.

È lo stesso approccio che guida il nostro impegno nelle politiche sociali, nel sostegno al terzo settore e nel contrasto alla povertà educativa: offrire strumenti, opportunità e percorsi di crescita, perché il compito delle istituzioni è accompagnare, non sostituirsi alle persone.

Viceministro Lavoro e Politiche Sociali