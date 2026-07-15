Formarsi per le professioni che cambiano: con Edunext già 37 master per le competenze del futuro

Rivolti a laureati, lavoratori e professionisti, sono erogati soprattutto in modalità telematica, consentendo di conciliare formazione e attività lavorativa.

Le professioni cambiano sempre più rapidamente e, con esse, cambiano anche le competenze richieste a laureati e professionisti. Per questo, oggi la formazione continua non rappresenta più solo un’opportunità di crescita personale, ma una condizione indispensabile per affrontare le trasformazioni del lavoro e della società. È in questo scenario che si inserisce l’offerta dei master di Edunext, il più grande progetto italiano dedicato alla trasformazione digitale della formazione universitaria ( https://edunext.eu/ ).

Sono già 37 i master universitari disponibili, ma il numero è destinato a crescere nei prossimi mesi con l’ingresso di nuovi atenei e l’attivazione di ulteriori percorsi. Edunext riunisce oggi 35 università italiane, cinque istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) e oltre cinquanta partner istituzionali, dando vita a una rete nazionale che condivide competenze, contenuti, metodologie didattiche e infrastrutture tecnologiche.

L’obiettivo non è semplicemente offrire corsi online. La sfida è ripensare l’università nell’epoca della trasformazione digitale, costruendo un ecosistema formativo capace di integrare la qualità scientifica degli atenei con modalità di apprendimento più flessibili, collaborative e vicine alle esigenze di studenti, professionisti e imprese. In questo contesto i master rappresentano una delle espressioni più innovative del progetto. Rivolti soprattutto a laureati, lavoratori e professionisti, sono erogati prevalentemente in modalità telematica, con una quota di attività online compresa tra il 75% e il 100%, consentendo di conciliare formazione e attività lavorativa. La loro innovazione, tuttavia, non risiede solo nella flessibilità organizzativa. I percorsi sono progettati secondo il modello educativo sviluppato da Edunext, che integra attività sincrone e asincrone, momenti collaborativi, percorsi modulari e sistemi di riconoscimento delle competenze attraverso Open Badge e microcredenziali. Un approccio che interpreta la formazione universitaria come un processo continuo, capace di accompagnare l’intero arco della vita professionale.

L’offerta formativa riflette la varietà delle competenze oggi richieste dalla trasformazione digitale e dall'innovazione sociale. Tra i master di primo livello figurano Intelligenza Artificiale per le imprese e le professioni dell’Università di Modena e Reggio Emilia, progettato per formare figure capaci di integrare l'intelligenza artificiale nei processi aziendali e professionali, Comunicazione musicale radiofonica dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e Neuroscienze e Fisioterapia neurologica dell’Università di Genova.

Tra i master di secondo livello sono presenti Scienze Geo-Archeo-Antropologiche Forensi dell’Università di Ferrara e One Health: Agricoltura e Ambiente dell’Università del Piemonte Orientale. L’Università per Stranieri di Perugia propone inoltre il master in Didattica dell'italiano lingua non materna come percorso sia di primo sia di secondo livello, mentre l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro completa l’offerta con due Short Master (master più brevi) dedicati a Vaccinologia ed Epidemiologia applicata alla Sanità pubblica, pensati per rispondere con rapidità ai bisogni di aggiornamento professionale.

I master costituiscono così una delle manifestazioni più concrete della visione di Edunext: una rete nazionale di università che collabora per rendere l’alta formazione più accessibile, innovativa e capace di rispondere alle sfide del presente. Non un semplice catalogo di corsi, ma un nuovo modo di progettare e condividere la formazione universitaria, mettendo in comune competenze, esperienze e innovazione didattica per preparare le professioni di domani.