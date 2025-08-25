Il cardinale Zuppi ieri al Meeting di RImini - Ansa

Questo è il Meeting dei costruttori, ma per costruire servono molte braccia. C’è un filo rosso che lega tra loro gli interventi di Mario Draghi e del cardinale Matteo Zuppi. Il primo ha dovuto prendere atto della fine di un ordine mondiale basato sulle regole liberoscambiste e sulla fiducia cieca nel mercato per dare la scossa all’Europa - di fatto dichiarando il fallimento delle politiche della Von der Leyen - e ha invocato una rifondazione per la quale, ha osservato, sono necessari sacrifici e pertanto un largo consenso popolare. Il secondo non aveva nulla da revisionare e domenica ha chiesto il «concorso di tutti» alla costruzione della pace in Ucraina, ma soprattutto alla riparare il deserto con nuovi legami: «c’è bisogno di mattoni e di costruire le case dove riparare le relazioni, vivere l'amicizia che dà dignità e protezione a tutti… Ed ecco la gioia di tanti mattoni, di tanti uomini e donne di fede che ci aiutano a scegliere di esserlo, che ci ricordano che ognuno lo può essere e che nessuno è mai inutile». Per un Draghi che dichiara superate le vecchie regole ecco uno Zuppi che riparte da Benedetto XVI: «E nel deserto - scriveva il Papa - c’è bisogno soprattutto di persone di fede che, con la loro stessa vita, indicano la via verso la Terra Promessa e così tengono desta la speranza. La fede vissuta apre il cuore alla Grazia di Dio che libera dal pessimismo. Oggi più che mai evangelizzare vuol dire testimoniare una vita nuova, trasformata da Dio, e così indicare la strada».

Nell’omelia di domenica, a Rimini, il cardinale ha ricondotto le speranze della pace al contributo di tutti. «Speriamo davvero che questo avvio di dialogo possa portare, con la responsabilità di tutti, con il concorso di tutti, i frutti che tutti in realtà desiderano» ha detto, aggiungendo che «se non abbiamo fame e sete di giustizia, se non gettiamo nella terra il seme della nostra vita, questa resta sola, vana. Se non affrontiamo la persecuzione come i tanti martiri, i nostri contemporanei, se non piangiamo nella notte come chi aspetta l'aurora della pace o la consolazione per chi è nel pianto, non troveremo noi la gioia della pace e della consolazione».

Una riflessione sull’importanza dei legami tra le persone e i popoli, più che dei meccanismi politici ed economici che hanno “gestito” il mondo negli ultimi decenni, che è proseguita nel pomeriggio e che si connette a testimonianze che si stanno alternando sul palco di Rimini in questi giorni, da Orano a Bentiu, da Kharkiv ad Aleppo. Deserti creati dall’odio. Ma, per tornare a Ratzinger, «nel deserto si riscopre il valore di ciò che è essenziale per vivere; così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso espressi in forma implicita o negativa, della sete di Dio, del senso ultimo della vita».

Un momento del dibattito di cui l'arcivescovo di Bologna è stato protagonista dopo la Messa - Ansa

È proprio nel solco di Benedetto XVI che la riflessione del cardinale di Bologna si salda idealmente con quella dell’ex premier. Un’Europa senza una ricetta di sviluppo che ricostruisca il benessere dei cittadini non ha chances di rifondarsi, perché, direbbe Ratzinger, «nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di fede che, con la loro stessa vita, indicano la via verso la Terra Promessa e così tengono desta la speranza». La Chiesa non fa leva sul Pil ma sulla fede vissuta, che «apre il cuore alla Grazia di Dio che libera dal pessimismo. Oggi più che mai evangelizzare vuol dire testimoniare una vita nuova, trasformata da Dio, e così indicare la strada» scriveva Ratzinger. E il cardinale Zuppi invita a sentirsi «tanti mattoni che ci aiutano a scegliere di esserlo, ci ricordano che ognuno lo può essere e che non è mai inutile. C’è bisogno di mattoni e di costruire case dove riparare le relazioni, vivere l’amicizia che dà dignità e protezione a tutti. C’è bisogno di aiutare il seminatore che continua a mettere un seme nella terra del nostro giardino, un seme sempre nuovo e sorprendente, che ci fa sentire oggi l’emozione di scoprirlo, contemplando i frutti che ha fatto crescere e scegliendo anche noi di gettarlo in tanti cuori che lo attendono». In un’Europa divisa e in un mondo in guerra il leader della Chiesa italiana auspica una Pentecoste delle genti, ma si interroga sul mondo che, pur avendo un gran bisogno di fede e di comunione, si “difende” da Dio perché la via dell’amore ci sembra più stretta di quella del disinteresse segnata dall’individualismo. L’antidoto è nel magistero di Papa Leone XIV: «Lì dove le relazioni umane e sociali si fanno difficili e il conflitto prende forma, magari in modo sottile, deve farsi visibile una Chiesa capace di riconciliazione. Ogni comunità diventi una “casa della pace”, dove si impara a disinnescare l’ostilità attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono, dove si ascolta e ci si innamora di Gesù mettendo in pratica la Sua parola».

Zuppi si ricollega ancora alle parole del Santo Padre per fissare il concetto che gli sta più a cuore e cioè che la pace o è per tutti o non è pace. Senza il mattone della pace tutto viene distrutto. «Senza le vittime della storia, senza gli affamati e gli assetati di giustizia, senza gli operatori di pace, senza le vedove e gli orfani, senza i giovani e gli anziani, senza i migranti e i rifugiati, senza il grido di tutta la creazione non avremo mattoni nuovi», vi ha scritto Papa Leone XIV. Molti di noi da giovani cantavano: mattone su mattone. Solo così, mattone su mattone, con pazienza e disponibilità, pensandoci insieme, viene su una grande casa. È venuta su una grande casa di tanti mattoni, dove noi abbiano incontrato il Signore che non smette di voler abitare con noi. E i tanti che nei deserti del mondo e dei cuori cercano Dio, la Sua verità di amore, possano trovare una casa, ascoltare il segreto della Sua presenza che ci fa “spalancare la porta, guardar fuori” e capire che “fare a metà del tempo” vuol dire raddoppiarlo. Mattone su mattone, perché la speranza richiede pazienza, ma anche il nostro mattone. Casa dove tutti possano sentirsi amati e incontrare l’Amore di Gesù, per abitare insieme quella del cielo».