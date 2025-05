. - .

Il governo, nel corso del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio a Palazzo Chigi, ha deciso di impugnare la legge della Regione Toscana sul fine vita. Lo si apprende al termine della riunione del Cdm. Il ricorso dell'esecutivo arriva nei tempi previsti dalla normativa regionale, cioè entro due mesi dall'approvazione.



La legge n° 16 della Regione tocana era stata pubblicata lunedì 17 marzo sul Bollettino ufficiale regionale, poco più di un mese dopo l'approvazione in Consiglio regionale. La norma, che reca la data del 14 marzo, ha per titolo "Modalità organizzative per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.242/2019 e 135/2024". La legge aveva introdotto la vigenza delle norme che hanno equiparato l'aiuto al suicidio come prestazione delle istituzioni sanitarie toscane, al pari di qualunque altra. L'approvazione prevedeva anche un tempo di 60 giorni al Governo per impugnare la legge davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni.

Come ha dunque deciso di fare l'esecutivo. La mossa di palazzo Chigi già all'epoca dell'approvazione era stata giudicata probabile, anche perché il Senato sta discutendo la legge che dovrebbe offrire il quadro per qualsiasi "modalità organizzative" sul territorio, senza la quale dunque è evidente che ogni decisione locale non abbia fondamenta giuridiche. La sentenza della Corte infatti può "coprire" fino al varo di una norma da parte del Parlamento singoli episodi ma non ha creato un percorso per chiunque, soddisfacendo le condizioni fissate dagli stessi giudici costituzionali, vuole accedere alla morte medicalmente assistita. Non esiste, in altre parole, alcun "diritto di morire" fissato dalla Consulta, come essa stessa peraltro ha affermato nelle sue sentenze.

Nei giorni precedenti alla pubblicazione del provvedimento toscano il Collegio di garanzia della Regione (cioé l'organo ausiliario territoriale chiamato a valutare la conformità allo Statuto delle leggi approvate dal Consiglio a Firenze), aveva deciso all'unanimità che la legge sul suicidio assistito approvata dall'assemblea l’11 febbraio non presentava «le violazioni statutarie prospettate e che dunque, in relazione ai profili contestati», andava considerata «conforme allo Statuto», come si leggeva nella decisione presa dal Collegio riunitosi per esaminare il ricorso presentato dal centrodestra.

Il 15 febbraio poi Fi, FdI e Lega avevano presentato formale ricorso al Collegio di garanzia chiedendo di valutare se la norma sul suicidio medicalmente assistito «in assenza di una legge statale che assicuri la necessaria uniformità» risultasse «conforme allo Statuto della Regione Toscana con il riparto di competenze legislative previsto in Costituzione». Il ricorso aveva doverosamente congelato l’entrata in vigore della legge. L'organismo regionale di garanzia aveva 30 giorni di tempo per prendere una decisione: se si fosse espresso a favore dei ricorrenti, l'intera procedura che ha portato all'approvazione della legge sarebbe stata annullata.



Il ricorso dell’opposizione era motivato dal fatto che la materia del fine vita non è di competenza regionale: la stessa Corte costituzionale, sempre citata come stella polare dai fautori della legge, aveva fatto esplicito rimando al Parlamento nazionale per l’elaborazione di una legge senza mai menzionare le Regioni. Argomento che resta valido anche di fronte a chi sostiene – come accaduto per far passare la legge in un Consiglio regionale non convintissimo neppure nella maggioranza – che si trattava”solo” di regolamentare la procedura per erogare il servizio di morte medicalmente assistita. Un servizio che però non può esistere se non c’è una legge a definirlo.





E la legge non c’è: i giudici costituzionali hanno solo previsto che ci possa essere una circoscritta area di non punibilità per chi collabora a dare la morte a persone che la chiedono e la cui condizione soddisfa le condizioni che la stessa Corte ha definito come perimetro per una legge che - come detto - può essere solo il Parlamento a varare.



Le prima reazione al ricorso del governo arriva dal governatore toscano Eugenio Giani: « È paradossale che, invece di lavorare su una legge nazionale attesa da anni, il Governo scelga di ostacolare chi si è impegnato per attuare quanto stabilito dalla Corte costituzionale - dice Giani - che ha indicato la necessità di colmare un vuoto legislativo in materia di suicidio medicalmente assistito. Difenderemo con determinazione la nostra legge, certi di aver agito nel rispetto della legalità, della Costituzione e, soprattutto, delle persone».





Soddisfazione dalla maggioranza. «Giusta la decisione del governo di impugnare la legge sul fine vita. Una deriva che l'esecutivo ha fatto bene a bloccare», commenta Mariastella Gelmini di Noi Moderati (Nm): «Quello del suicidio assistito - riprende la senatrice - è un tema nazionale e spetta al Parlamento esprimersi. Le Regioni non possono legiferare su un argomento che non compete loro e non si può costruire una legislazione Arlecchino. Stop a fughe in avanti delle Regioni. In Parlamento ci sono delle proposte, tra cui quella presentata da Noi Moderati: ripartiamo da lì».





Critiche piovono dalle opposizioni. Per Marco Furfaro, deputato toscano e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, la legge toscana «andava a garantire a chi, trovandosi in una situazione davvero drammatica, con una patologia irreversibile, in dolore continuo, il diritto a porre fine a quella sofferenza in piena scelta e libertà». Per il deputato dem invece «Meloni decide per tutti» con una «decisione vergognosa che lede la dignità di tante e di tanti e, aggiungo, va anche nella direzione opposta dell'opinione della maggioranza degli italiani. Ora se ne assumano la responsabilità di fronte a chi soffre ogni giorno e alle loro famiglie».





«Abbiamo bisogno - dice il leader di Azione Carlo Calenda - di una legge sul fine vita da molto tempo. È questione di umanità e decenza. Il Governo dovrebbe pensare a questo piuttosto che impugnare la legge regionale della Toscana».



Angelo Bonelli, parlamentare di Avs e co-portavoce di Europa Verde, accusa il governo di «atto di ferocia ideologica contro le famiglie e i malati terminali, condannati al dolore e all'accanimento terapeutico dall'inerzia colpevole dell'esecutivo». Per Bonelli la Consulta «ha ripetutamente affrontato il tema del fine vita, riconoscendo il diritto del paziente a rifiutare trattamenti medici e a scegliere di porre fine alla propria vita in determinate circostanze».





«Alla faccia dell'autonomia di Salvini - dice il segretario di +Europa Riccardo Magi - che di fronte a una scelta presa da un Consiglio regionale, che ha il diritto e il dovere di disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie, ammaina la bandiera autonomista e porta quella regione in tribunale. La Lega volta le spalle alla sua storia e si schiera per il centralismo bigotto dello Stato».