Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Benché larghissimo, il campo progressista non raccoglie i frutti sperati e in Abruzzo incassa una sonora sconfitta, forse anche oltre le aspettative peggiori. Il tanto sperato effetto Sardegna non si è visto e Luciano D'Amico, il candidato in grado di federare il centrosinistra più ampio degli ultimi tempi, raggiunge appena il 46,5% delle preferenze, pari a 284.748, contro il 53,5% di Marco Marsilio.

Guardando alle liste a sostegno del professore di Torricella Peligna (Chieti), a subire lo smacco più netto è il Movimento 5 Stelle, che raccoglie appena il 7%, più di 13 punti in meno rispetto alle consultazioni precedente (20,20%). Un crollo evidente, che costringerà i pentastellati a una ricorsa più faticosa del previsto in vista delle europee.

Non va malissimo al Pd, invece, che sfonda la soglia del 20% e si conferma secondo partito dopo Fratelli d'Italia, consolidando la posizione di forza leader dell'opposizione e raddoppiando i consensi ottenuti nel 2019 (anche se all'epoca c'erano molte liste civiche a favore dell'aspirante governatore, Giovanni Legnini, che, seppur indipendente era comunque espressione dei dem).

Non è da buttare neanche il 4% di Azione, che nel 2019, assieme ai cugini di Italia viva (assente come lista anche in questo voto), aveva raccolto poco sopra il 6%.È lo stesso fondatore Carlo Calenda a valutare positivamente i numeri: «Considerando la tipologia di elezione, che impone alleanze per noi non facili, l'assenza di consiglieri regionali e la presenza di liste civiche è un ottimo risultato. Faccio i complimenti al partito abruzzese e a Giulio Sottanelli».

In linea con lo standard nazionale la percentuale incassata da Alleanza Verdi-Si, 3,57%, abbastanza per spingere il co-portavoce nazionale e leader dei Verdi, Angelo Bonelli, a trarre una conclusione piuttosto scontata: «Il voto indica che non c'è alternativa a una alleanza con una base programmatica. C'è un elemento positivo. Penso che la strada, dopo aver vinto in Sardegna avendo resa competitiva questa ampia alleanza, può portarci a essere competitivi subito dopo le europee. Meglio provare a lavorare a un campo larghissimo. Penso che l'esperienza abruzzese indichi una strada. Non è piu' tempo di divisioni, una alleanza competitiva in prospettiva rappresenta l'alternativa alla destra».