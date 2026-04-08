Migranti, 71 persone soccorse dalla Ong Mediterranea. Oim: almeno 990 morti da inizio anno

Nuova operazione di soccorso per il team di Safira, la barca a vela della Ong Mediterranea Saving Humans. L'equipaggio ha tratto in salvo 71 naufraghi a qualche centinaio di metri da Cala Levante, a Lampedusa. I migranti viaggiavano su un'imbarcazione in vetroresina in difficoltà, sovraccarica di persone che rischiava di infrangersi sulle coste. Provengono da Eritrea, Etiopia e Africa subsahariana e tra loro ci sono molti minori.

«Proprio mentre stavamo concludendo la missione numero 24, si è reso necessario oggi un ultimo intervento di soccorso. La nostra barca a vela stava, infatti, per lasciare Lampedusa per rientrare al porto di Trapani, dopo un mese di missione di monitoraggio nel Mediterraneo centrale», spiegano da Mediterranea Saving Humans. «Immediatamente abbiamo prestato assistenza alle persone, oltre una sessantina, in gran parte provenienti da Eritrea, Etiopia e Africa subsahariana, tra cui almeno 4 donne e due bambini piccoli, distribuendo giubbotti di salvataggio e mettendole in sicurezza. Contattata la sala operativa della Guardia Costiera di Lampedusa, le autorità italiane hanno inviato due motovedette Frontex delle guardie costiere svedese e rumena, che dopo aver recuperato a bordo le persone soccorse le hanno trasferite tutte a Lampedusa. «Stanno tutti bene - dice Sheila Melosu, capomissione di Mediterranea a Lampedusa -. Dopo aver attraversato l'inferno della Libia e i rischi della traversata, sono finalmente approdati in un porto sicuro».

Intanto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) aggiorna il bilancio drammatico dei morti in mare nella sola ultima settimana di Pasqua. Sono Più di 180 le persone morte o disperse nel Mediterraneo dal 28 marzo. «In tutto il Mediterraneo, vi sono stati almeno 990 morti nel 2026, uno dei dati peggiori» da quando l'Oim ha iniziato a tracciare le vittime nel 2014, ha spiegato l'agenzia Onu in un comunicato.