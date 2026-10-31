Le elezioni israeliane, un salvadanaio in manovra, cos'è il maxxing: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Gli israeliani hanno votato per rinnovare la Knesset, il proprio Parlamento I risultati sono arrivati ma trovare qualcuno che governerà il Paese non sarà facile.

– Sui binari a sud della città spagnola di Toledo, vicino alla capitale Madrid, c’è stato un grave incidente: mercoledì mattina due treni ad alta velocità si sono scontrati. Come è potuto succedere?

manovra economica approvata dal governo italiano c’è anche un salvadanaio che nasce insieme a un bambino e cresce fino ai suoi diciotto anni.



– Sui social sembra esserci una gara a migliorare ogni aspetto della propria vita e per raccontare questa sfida c’è la parola “maxxing”, scelta dal vocabolario online termine dell’anno – Tra le novità dellaapprovata dal governo italiano c’è anche unche nasce insieme a un bambino e cresce fino ai suoi diciotto anni.– Sui social sembra esserci una gara a migliorare ogni aspetto della propria vita e per raccontare questa sfida c’è la parola “”, scelta dal vocabolario online Dictionary.com come

– Pizza, Pistacchio, Cannolo e Pesto sono delle gustosissime ricette. Ma anche i nomi che sempre più spesso gli italiani affibbiano ai propri cani.