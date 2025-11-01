L’arte di accogliere: quando la famiglia si allarga (e si mette in mostra)

Si è aperta ieri a Milano, negli spazi dell’Aula Magna del Museo di Storia Naturale, la mostra “L’Arte di Accogliere. Storie di affido, adozione e speranza”, un percorso fotografico e narrativo che celebra la bellezza e la complessità dell’accoglienza familiare. L’esposizione, visitabile fino al 16 novembre, raccoglie una trentina di pannelli con volti, gesti e parole di chi ogni giorno vive l’esperienza dell’affido e dell’adozione. Immagini che restituiscono la concretezza di un amore fatto di cura quotidiana e di scelte pazienti, ma anche la forza discreta di famiglie che hanno saputo trasformare la fragilità in rinascita. La mostra è promossa dal Forum delle Associazioni Familiari e realizzata con la collaborazione delle associazioni aderenti, che hanno selezionato le storie e le fotografie. Dopo Milano, il progetto diventerà itinerante: toccherà almeno altre diciotto città italiane, grazie al lavoro dei Forum regionali, per portare ovunque un messaggio di fiducia e condivisione. L’iniziativa inaugura ufficialmente la prima Biennale dell’Accoglienza, due giornate di riflessione e confronto — il 3 e 4 novembre a Palazzo Lombardia — dedicate ai temi dell’affido e dell’adozione, con istituzioni, esperti e rappresentanti del terzo settore.

Alcuni dei pannelli esposti alla mostra

«Accogliere significa aprire la porta del proprio cuore e della propria casa – ha ricordato Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari –. È un gesto che trasforma chi lo compie e chi lo riceve. Con questa mostra vogliamo mostrare che l’affido e l’adozione non sono solo atti di generosità, ma esperienze di comunità, di cittadinanza e di speranza concreta per tanti bambini e famiglie. L’accoglienza è un’arte che si impara insieme: alle istituzioni, alle associazioni e alle famiglie serve uno sguardo condiviso, capace di riconoscere il valore di ogni storia». All’inaugurazione sono intervenute Roberta Osculati, consigliera del Comune di Milano, Valeria Negrini, vicepresidente di Fondazione Cariplo, e Cristina Riccardi, vicepresidente del Forum delle Associazioni Familiari, sottolineando l’importanza di una rete che unisca competenze e sensibilità per sostenere chi accoglie. Un debutto, quello della Biennale, che sceglie la via della luce: mostrare che, anche nell’affido e nell’adozione, il bello esiste e continua a generare futuro.