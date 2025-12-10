In carcere 72 morti dall'inizio dell'anno. Le sagome per ricordarli

Settantadue sagome, una per ogni detenuto e detenuta che si è tolto la vita nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno. Oggi, 10 dicembre 2025 alle ore 11.30, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani in Piazza Montecitorio è stata infatti montata un'installazione simbolica per ricordare ogni detenuto e detenuta che si è tolto la vita nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno. Lo rende noto l'ufficio stampa gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra del Senato: «L'Italia sta assistendo a una una strage silenziosa: quella delle morti e dei suicidi nelle carceri. I numeri del 2024 e del 2025 sono drammatici, con un record di decessi che testimonia una crisi umanitaria strutturale e non più emergenziale. Un sistema penitenziario al collasso, caratterizzato da un sovraffollamento cronico (che supera il 135% in molti istituti), carenze sanitarie e mancanza di personale adeguato». Fermare questa strage silenziosa è urgente. «Queste morti sono morti di Stato», sottolineano gli organizzatori, con Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, che chiedono interventi immediati per garantire dignità, salute mentale e diritti fondamentali alle persone recluse.

Secondo i dati del Garante nazionale per i diritti delle persone detenute nel periodo 2021-2024 in carcere si sono verificati 294 suicidi con una media di circa 73,5 suicidi/anno con un minimo di 59 (2021) ed un massimo di 84 nel 2022. Nel 2024 i suicidi accertati dal DAP sono 83, i decessi per cause da accertare 18. Sempre in base all'ultimo rapporto del Garante, del primo semestre del 2025, il suicido riguarda prevalentemente le persone sopra i 40 anni, con un dato allarmante che riguarda il numero dei giovani tra e sotto i 39 anni che sono stati 16, nei primi sei mesi dell'anno. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il tasso di suicidi in Italia nel 2021 era pari a 0,59 casi ogni 10.000 abitanti. Lo stesso anno, il tasso di suicidi in carcere era pari a 10,6 ogni 10.000 persone detenute, ossia 18 volte più grande. Ma, fa notare l'associazione Antigone che si occupa dei diritti dei detenuti, «se già nel 2021 la distanza tra i due fenomeni aveva dimensioni enormi, con lo scoppio dell’emergenza questa distanza ha assunto una portata ancora maggiore. Confrontando l’ultimo dato disponibile relativo alla popolazione detenuta (tasso di suicidi pari a 14,8 nel 2024) con il più recente relativo alla popolazione libera (tasso di suicidi pari a 0,59 nel 2021) vediamo come oggi in carcere ci si levi la vita ben 25 volte in più rispetto alla società esterna. Il tasso dei suicidi in libertà e quello dei suicidi in carcere hanno inoltre un andamento opposto. Se il primo negli ultimi anni registra una costante decrescita – passando da 0,82 casi nel 2016 a 0,59 al 2021 – il secondo, al netto delle annuali oscillazioni, è significativamente aumentato rispetto al passato».

La manifestazione è organizzata per l'undicesima edizione del Memorial Stefano Cucchi. L'iniziativa, promossa da decine di associazioni, attivisti e operatori del settore, davanti ad uno dei luoghi centrali della vita politica del nostro Paese è un grido rivolto alle Istituzioni per richiedere un intervento immediato e fermare queste morti di Stato. Quest'anno il Memorial Stefano Cucchi si svolgerà a pochi passi dalla sede del Parlamento nella Giornata mondiale dei diritti umani, il 10 dicembre, insieme alla rete di organizzazioni, realtà e associazioni che da sempre sostengono la battaglia per la verità e la giustizia di Ilaria Cucchi. Lo annuncia in una nota il Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi spiegando che l'appuntamento è alle 11.30 in piazza Montecitorio. «Un flash mob a piazza Montecitorio - viene spiegato nella nota - attraverso la realizzazione di un'installazione che rappresenta l'orrore dei suicidi in carcere, che sarà accompagnato dagli interventi della senatrice Ilaria Cucchi e dell'avvocato Fabio Anselmo, e delle numerosi associazioni e realtà sociali che hanno aderito anche quest'anno al Memorial».