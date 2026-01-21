Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie ad Anguillara, in provincia di Roma, ha ammesso le proprie responsabilità davanti al gip di Civitavecchia

Il marito di Federica Torzullo ha confessato il femminicidio

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso sua moglie, Federica Torzullo, lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La confessione è arrivata oggi durante un interrogatorio di fronte al giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia. Il pm di Civitavecchia ha contestato all'uomo il nuovo reato di femminicidio.

Dai primi risultati dell'attività peritale, svolta all'Istituto di medicina legale dell'università "La Sapienza", arrivano conferme su un delitto «di particolare ferocia». L'indagato avrebbe colpito la moglie usando una lama bitagliente, ancora non rinvenuta dagli inquirenti. L'uomo, secondo quanto si apprende dall'autopsia, avrebbe ucciso Torzullo colpendola con decine di coltellate. Il corpo della donna era stato trovato seppellito in un canneto alle spalle dell'azienda di Carlomagno.