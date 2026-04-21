Giornata della Terra, campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata

Deliveroo e Ama collaboreranno per rendere i consumatori consapevoli dell’importanza di una gestione corretta dei rifiuti e per sostenere i ristoranti nell’utilizzo di imballaggi sostenibili

In occasione della Giornata della Terra (mercoledì 22 aprile), Deliveroo e Ama hanno firmato un accordo per diffondere una campagna di sensibilizzazione e informazione sulla raccolta differenziata a Roma. L’obiettivo è promuovere una cultura della sostenibilità, aiutando i cittadini a separare correttamente le confezioni di cibo ricevute a domicilio e sostenendo i ristoratori nella scelta di imballaggi riciclabili.

Il protocollo è stato siglato a Roma dal managing director di Deliveroo Italy, Andrea Zocchi, e dal presidente di Ama, Bruno Manzi. Le due aziende hanno realizzato per l’occasione un sacchetto speciale che i ristoranti aderenti all’iniziativa utilizzeranno per le consegne in questi giorni. Sul sacchetto i consumatori troveranno un QR code da scansionare per consultare le indicazioni necessarie per separare correttamente i rifiuti e ridurne l’ingombro.

Aderiscono all’iniziativa dieci ristoranti di Roma, oltre al punto vendita Deliveroo HOP di via La Spezia, servizio per la spesa veloce a domicilio. Nel corso dell’iniziativa, inoltre, tutti i ristoranti partner di Deliveroo in città riceveranno, attraverso comunicazioni digitali maggiori informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti.

«Il nostro contributo verso il settore della ristorazione si concretizza principalmente attraverso l’innovazione e la creazione di nuove opportunità di business. Accanto al nostro business tradizionale vogliamo continuare a portare il nostro sostegno anche sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della transizione ecologica, argomenti strettamente collegati allo sviluppo dei territori - ha detto Zocchi -. L’iniziativa che lanciamo in partnership con Ama ci permetterà di raggiungere migliaia di ristoranti partner con una campagna di sensibilizzazione mirata sul tema della sostenibilità ambientale e corretta gestione dei rifiuti. Raggiungeremo inoltre decine di migliaia di consumatori attraverso l’edizione 2026 del sacchetto speciale, nonché tutti i nostri consumatori di Roma attraverso la campagna digitale».

«L’accordo con Deliveroo conferma un modello di collaborazione orientato alla sostenibilità, che intercetta il fenomeno del food delivery trasformandolo anche in uno strumento di informazione e sensibilizzazione ambientale – dichiara Manzi -. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a rafforzare la partecipazione di cittadini e imprese alle buone pratiche della raccolta differenziata, con l’obiettivo di promuovere l’economia circolare in una città sempre più attenta alla sostenibilità».