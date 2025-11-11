Ex Ilva, i sindacati rompono il tavolo: «Proposte del governo inaccettabili»

«Il governo ha presentato di fatto un piano di chiusura. Ci sono migliaia di lavoratori che finiscono in cassa integrazione, non c'è un sostegno finanziario al rilancio e alla decarbonizzazione. Abbiamo deciso unitariamente come Fim, Fiom e Uilm di andare dai lavoratori e spiegare che contrasteremo la scelta del governo con tutti gli strumenti possibili» dichiara il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, al termine del tavolo con il governo sull'ex Ilva. Immediata la reazione del Governo all'annuncio dei sindacati di rompere il tavolo.

«Il Governo esprime rammarico per il fatto che la proposta di proseguire il confronto sull'ex Ilva, anche relativamente agli aspetti tecnici emersi nel corso della discussione, non sia stata accettata dalle organizzazioni sindacali» afferma una nota di Palazzo Chigi, in cui «l'Esecutivo conferma in ogni caso la disponibilità a proseguire l'approfondimento di tutti gli aspetti e anche dei rilievi più controversi, sollevati dalle stesse organizzazioni sindacali alle proposte avanzate dal Governo per la gestione operativa dell'azienda in questa fase transizione».