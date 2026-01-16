E' morto lo studente accoltellato da un compagno a scuola

Uno studente italiano è stato accoltellato questa mattina da un altro studente. In serata la terribile notizia: il giovane è morto in ospedale.

È successo all'istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il giovane, di origine egiziana, soccorso da 118 e Croce Rossa, dopo l'aggressione è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea. Le indagini su quanto accaduto sono affidate alla polizia di Stato. «A lui e alla sua famiglia va tutta la mia solidarietà - ha detto il sindaco di La Spazia Pierluigi Paracchini, contattato dall'Agi -. Condanno con fermezza quanto accaduto, che rappresenta un dolore enorme per tutta la nostra comunità. Ci impegniamo quotidianamente a fornire modelli positivi, ora spero solo con tutto il cuore che il ragazzo ferito si salvi».

La polizia della questura della Spezia ha fermato il presunto aggressore; si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un minorenne che in queste ore viene sentito in questura. Le forze dell'ordine hanno raccolto svariate testimonianze tra docenti e studenti per ricostruire le circostanze dell'aggressione. La vittima è stata operata d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea, ma purtroppo non è bastato.