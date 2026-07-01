Don Salvatore Giuliano fra gli insigniti del Premio Testimonianza

C'è anche don Salvatore Giuliano, il parroco della basilica di San Giovanni Maggiore di Napoli, fra i premiati dell’ottava edizione del Premio Testimonianza, promosso dall’Associazione Progetto Alfa, presieduta da Pasquale Antonio Riccio, che quest’anno ha celebrato il 20esimo anniversario della propria attività nella cornice di Villa Doria d’Angri. Un’edizione segnata dalla recente conferma dello status speciale consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc), riconoscimento che rafforza il ruolo internazionale dell’associazione nel promuovere la partecipazione civica, in particolare quella giovanile, e la cultura del volontariato.

Proprio don Giuliano ha evidenziato il significato del lavoro condiviso portato avanti dalla comunità di San Giovanni Maggiore, chiesa che è rimasta chiusa per decenni a causa di lavori di restauro e indagini archeologiche ed è stata riaperta da 14 anni: «I sogni, quando vengono condivisi, diventano il principio della realtà. È così che in questi anni sono nati importanti progetti socio-culturali, dall’apertura della basilica ai giovani della notte alla creazione dell’oratorio per i bambini, fino alle iniziative di solidarietà come le docce per le persone senza fissa dimora. Non sono attività promosse da una sola persona, ma da un circuito di buone volontà che ogni giorno si adopera perché Napoli sia una città sempre più bella. La basilica di San Giovanni Maggiore continua così a essere un luogo aperto alla comunità, alla cultura e alla bellezza».

Il percorso del premio è sempre più orientato alla dimensione internazionale anche grazie alla sinergia con Campus Salute, presieduto sempre da Riccio e fondato dalla professoressa Annamaria Colao, da anni impegnato nella promozione della prevenzione e della salute. «Il Premio Testimonianza, sin dalla sua nascita, ha voluto valorizzare le persone che con il loro impegno civile si sono distinte nei diversi settori della vita sociale quali autentici testimoni di valori positivi. Una rappresentazione delle energie migliori attive quotidianamente per la nostra comunità», ha dichiarato Riccio.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Comune di Napoli ed è stata aperta dalla Fanfara dei Bersaglieri. Tra i premiati dell’ottava edizione figurano poi il presidente della Ignite World Foundation Philip McDonald; la direttrice del settimanale Giallo Albina Perri; l’attrice Rosaria De Cicco; l’imprenditore Davide Ippolito; il commissario tecnico della nazionale italiana di pallanuoto paralimpica Andrea Scotti Galletta; il generale di Brigata e comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” Francesco Ferrara; la danzatrice professionista Roberta Siciliano. Nel corso della cerimonia, la professoressa Colao ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Questo è un momento in cui facciamo emergere i buoni sentimenti e le azioni a favore degli altri». In chiusura, Riccio ha evidenziato il percorso di crescita della rete costruita attorno al premio: «Questa edizione certifica anche la crescita della nostra rete del Terzo Settore, capace di essere esempio e di avanzare proposte importanti in Italia, in Europa e oggi anche alle Nazioni Unite. Continueremo a portare avanti messaggi positivi che possano incidere concretamente sul panorama della società civile».