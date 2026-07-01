II "nuovo" Giappone ha grandi ambizioni militari. Ma mancano i soldati

Ambizioni strategiche e militari sempre più spregiudicate. Un numero di soldati considerato come fortemente insufficiente. Il “nuovo” Giappone - quello che si sta progressivamente distaccandosi dall’anima pacifista di cui si era dotato dopo la Seconda guerra mondiale -, è sempre più stretto in questa tenaglia. Sotto la guida del primo ministro Sanae Takaichi, Tokyo sta accelerando i piani per aumentare la spesa per la difesa al 2% del Pil, sta sviluppando capacità di attacco a lungo raggio e sta espandendo il proprio ruolo operativo in un contesto regionale sempre più “movimentato”. Secondo gli analisti, questa ricalibratura strategica verso una deterrenza più attiva è dettata in gran parte dalla paura “ per la modernizzazione militare cinese, l'attività missilistica nordcoreana e l'incertezza sulla capacità strategica a lungo termine degli Stati Uniti”

Qual sono le cause di questo progressivo “restringimento” che azzoppa i piani di grandeur giapponesi? A incidere è innanzitutto l’inverno demografico che, da anni, avvolge nelle sue spirali il Giappone. Dalla metà degli anni '90, la popolazione giapponese di età compresa tra i 18 e i 26 anni è diminuita di circa il 40%, e il numero di giovani adulti fisicamente idonei e reclutabili continuerà a ridursi per decenni.

Altro ordine di fattore è riconducibile allo scarso appeal della vita militare e all’ampio ventaglio di occasioni lavorative che si presenta ai giovani giapponesi. Come scrive il Geopolitical Monitor, “il mercato del lavoro giapponese è diventato estremamente competitivo, con datori di lavoro di tutti i settori che si contendono aggressivamente i lavoratori. Nell'anno fiscale 2023, per ogni neodiplomato in cerca di lavoro c'erano 3,52 offerte di lavoro, a dimostrazione di quanto sia diventato competitivo il mercato del lavoro giovanile. Storicamente, il servizio militare poteva rappresentare un percorso stabile per la mobilità sociale, soprattutto per coloro che avevano poche alternative. Questa logica si è indebolita”. I giovani giapponesi scelgono insomma una strada fatta di “salari più alti, maggiore flessibilità e minori rischi personali rispetto al servizio militare”.