Destinazione Argentina: un pellegrinaggio nella terra di papa Francesco

La proposta di viaggio dell’Opera Romana Pellegrinaggio per novembre punta alla scoperta di nuove e interessanti anime di questo Paese dai paesaggi straordinari. Si parte dalla capitale, con i suoi diversi quartieri dalle belle architetture europee, specchio del passato e della vita di oggi, e i luoghi di Jorge Mario Bergoglio

Nell’America del Sud c’è un Paese che attira ogni anno milioni di visitatori, e a buona ragione: l’Argentina, una terra immensa, distesa per quasi 3700 km da Nord a Sud, e che con i suoi con 2,8 milioni di chilometri quadrati, è seconda per dimensione in questo continente, solo al Brasile. Una terra dai tanti panorami naturali diversi: a Nord, le zone più vicine ai tropici, con i suoi paesaggi geologicamente tormentati; ad Ovest la maestosa catena dell’Ande con l’Aconcagua, che con i suoi 6982 metri di altitudine è la montagna più alta delle Americhe; ad Est, le grandi pianure, le Pampas, con i loro estesi allevamenti di bovini, e i grandi fiumi, come il Rio della Plata e la costa dell’Oceano Atlantico; a Sud la Patagonia, con la fredda Terra del Fuoco. Un paese con una popolazione di circa 50 milioni di abitanti per l’80% discendenti da europei, in particolari italiani e spagnoli, qui immigrati a partire dalla fine dell’800.

Un panorama della Patagonia / Orp

L’Opera Romana Pellegrinaggi propone per novembre un meraviglioso viaggio missionario alla scoperta di nuove e interessanti anime dell’Argentina. Partendo da Buenos Aires, la capitale, con i suoi diversi quartieri dalle belle architetture europee, specchio del passato e della vita di oggi, e con i luoghi di Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco, il primo pontefice gesuita della storia della Chiesa, che qui ha lasciato un segno importante della sua missione come vescovo. Attraversando il grande golfo del Rio della Plata, ci si immergerà nella Colonia del Sacramento, un antico insediamento portoghese sulla costa opposta della vicina Uruguay. Ci si sposterà poi in aereo nel Nord del paese, in direzione del confine con la Bolivia, a Salta ai piedi della cordigliera delle Ande, centro dell’etnia creola, famoso per la sua tipica architettura in stile coloniale spagnolo. Salta sarà anche base per le escursioni più affascinanti di questo pellegrinaggio, dove le rocce saranno protagoniste, come a Quebrada del Rio de Las Conchas, o al Cerro de los Siete Colores a Puramarca, per arrivare alla visione eterea della Salinas Grandes, una pianura di 600 chilometri quadrati, coperta interamente da depositi di abbagliante sale. Si ritornerà poi a sud a Cordoba, centro culturale del paese con le testimonianze della grande avventura dell’evangelizzazione del paese da parte della Compagnia di Gesù, iniziata nel 1599. Lì vicino si visiterà l’Alta Gracia, un esempio delle Estancias, le grandi aziende agricole create dalla Compagnia di Gesù già nel 1600, per finanziare le sue università e i suoi collegi nel paese.

Si arriverà alla fine a Mendoza, importante nodo di comunicazione con il Cile, che sarà il punto di partenza per le escursioni della zona dell’Aconcagua, con l’immensità dei suoi rilievi montuosi e la sua ricchezza paesaggistica, come a Potrerillos, a Uspallata e a Puente del Inca, per arrivare, al termine, al Mirador dell’Aconcagua, punto visuale perfetto per ammirare questa montagna unica. Un cammino in cui si potranno scoprire la religiosità profonda delle sue popolazioni, manifestata in tanti bellissimi luoghi di culto e le meraviglie della Creazione, dono di Dio per l’Uomo.