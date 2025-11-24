Crolla l'affluenza. I dati definitivi segnano un meno 14% In Veneto il calo maggiore
di Redazione
I numeri confermano le previsioni della vigilia e il drastico calo dei votanti.
Aggiornamento
November 24, 2025
Anche questo voto regionale segna un crollo drastico dell'affluenza. Il dato totale registra un calo di quasi 14 punti percentuali, 13,96 per la precisione (43,64% contro il 57,60 delle tronate precedenti). In Veneto la performance peggiore: 44,64% contro il 61,16% di cinque anni fa. In Puglia, dal 56,43% si passa al 41,83% e in Campania non va meglio: 44,06% contro il 55,52 delle regionali precedenti.
