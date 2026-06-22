Bocelli premiato per la leadership e la benevolenza insieme a Giulia Lapertosa

Il riconoscimento, intitolato a Joaquin Navarro-Valls, punta a valorizzare personalità che si sono distinte per la capacità di coniugare eccellenza professionale e spirito di servizio

Torna a Roma il premio internazionale che celebra la leadership e la benevolenza dedicato a Joaquin Navarro-Valls: in questa edizione, verranno premiati il maestro Andrea Bocelli nella sezione senior e Giulia Lapertosa, co-fondatrice della piattaforma di formazione Carriere.it, inserita da Forbes tra i 100 italiani leader del futuro, per la categoria junior. Il riconoscimento, promosso dalla Biomedical university foundation, punta a valorizzare personalità che si sono distinte, nei rispettivi ambiti, per la capacità di coniugare eccellenza professionale, visione etica, leadership e spirito di servizio. Tutto in ricordo di Navarro-Valls, medico, giornalista e per oltre vent’anni portavoce di San Giovanni Paolo II in qualità di direttore della sala stampa della Santa Sede.

Martedì 23 giugno, nella sala della protomoteca dei Musei Capitolini, Bocelli e Lapertosa saranno premiati per aver espresso, seppur attraverso percorsi diversi, «una leadership capace di generare valore umano e sociale». Al cantane e musicista italiano, il premio riconosce «la straordinaria capacità di coniugare eccellenza artistica, profondità umana e impegno solidale, testimoniata anche dall’attività della Andrea Bocelli Foundation che, con la mission “Empowering people and communities”, promuove innovazione sociale contribuendo a creare un mondo in cui bambini, giovani e comunità vulnerabili siano messi nella condizione di esprimere appieno il proprio potenziale». Giulia Lapertosa viene, invece, premiata per aver saputo «trasformare visione imprenditoriale e sensibilità sociale in strumenti concreti di inclusione, promuovendo l’accesso alla formazione e alle competenze come leva di crescita e opportunità per le nuove generazioni».

Oltre alla cerimonia di premiazione, l’appuntamento rappresena un’occasione per sostenere il Fondo borse di studio Navarro-Valls dell’università Campus Bio-medico di Roma, per promuovere il diritto allo studio, l’inclusione sociale e la crescita di giovani talenti meno abbienti.

La Giuria responsabile della designazione dei premiati è formata dal presidente della Biomedical university foundation, Alessandro Pernigo, insieme a Paolo Arullani, presidente della Rome biomedical campus foundation; Ferruccio De Bortoli giornalista ed ex direttore del Corriere della Sera; Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania; Gianni Letta, già sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, e Lucia Vedani, fondatrice e anima dell'associazione Casamica.