Percorsi Assisi 2026, torna la summer school sul lavoro del futuro

«Il futuro del lavoro è oggi». È questo il motto della nuova edizione dell'Assisi summer school, promossa dal Sacro convento di San Francesco in collaborazione con la Luiss e altre sei università italiane. Per una settimana, dal 31 agosto al 6 settembre 2026, studenti universitari e giovani professionisti under 35, provenienti dai più svariati ambiti disciplinari, potranno vivere nella città umbra un’esperienza formativa e di studio. L'obiettivo di questa edizione di "Percorsi Assisi" è creare uno spazio di dialogo e realizzare un percorso interdisciplinare dedicato alle grandi trasformazioni del lavoro contemporaneo. Un’occasione per interrogarsi su come cambiano professioni, competenze e responsabilità, mettendo in contatto antropologia, economia, etica, tecnologia e intelligenza artificiale.

La summer school punta a creare uno spazio di incontro tra persone, idee ed ambiti di studio differenti. Un contesto in cui il sapere si costruisce insieme, attraverso il dialogo, l’ascolto e il confronto, ispirati da un umanesimo fraterno e solidale. Il programma alternerà lezioni, seminari, workshop e attività di gruppo, con la partecipazione di docenti universitari, tutor ed esperti e i partecipanti potranno vivere anche visite sul territorio e incontri culturali. Tra le università che collaborano con "Percorsi Assisi" anche il Politecnico di Milano, la Federico II di Napoli, le università di Perugia, dell'Aquila, di Parma e la Politecnica delle Marche. Le iscrizioni saranno aperte fino al 27 giugno e al termine della summer school sarà rilasciato un attestato di partecipazione.