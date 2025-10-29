Badge, ispettori, alternanza: come cambia il lavoro col nuovo decreto

Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge sulla sicurezza sul lavoro che prevede, tra l’altro, per tutte le imprese in appalto e subappalto, il badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anticontraffazione. «Il Governo ha mantenuto un altro impegno preso con gli italiani», ha commentato su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Novità importanti anche per le scuole. Le convenzioni stipulate tra scuole e imprese non potranno più prevedere attività di formazione scuola-lavoro nelle lavorazioni ad elevato rischio per gli studenti. Contestualmente, l’Inail promuoverà negli istituti campagne informative e progetti educativi dedicati alla diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. Inoltre, viene estesa la copertura assicurativa anche agli eventuali infortuni avvenuti durante il tragitto tra l’abitazione o altro domicilio e il luogo in cui si svolge l’attività di formazione scuola-lavoro. Che, ha commentato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, «deve rappresentare un’occasione di crescita, non di rischio».

Per gli orfani di incidenti sul lavoro sono, quindi, previste borse di studio annuali tra i 3mila e i 7mila euro. A questo riguardo, ha spiegato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, è stato istituito un apposito fondo. «Il nostro obiettivo – ha ricordato – è prevedere tutele sempre più ampie» per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro, «paragonabili a quelle che vengono riconosciute a chi ha perso un familiare perché vittima di mafia», ha aggiunto Calderone. E ancora. Il decreto «oltre ad aumentare, ancora una volta, l’organico dell’ispettorato nazionale del lavoro di ulteriore 300 unità di funzionari più 8 funzioni dirigenziali, interviene aumentando anche il contingente dei carabinieri con l’inserimento di ulteriori 100 carabinieri, ufficiali. Questo serve per poter coordinare al meglio l’attività ispettiva», ha aggiunto la ministra Calderone. Sottolineando che nel 2024 erano stati già aggiunti 50 carabinieri. Complessivamente, ha concluso, il decreto sicurezza «porta a bordo misure molto ampie e anche con un impatto economico importante perché a regime peserà 900 milioni euro per annualità».

Soddisfazione per l’approvazione del decreto è stata espressa dall’Ugl. «Si tratta di un passo significativo nella direzione da noi auspicata da tempo – è il commento del segretario generale Paolo Capone –: rendere la prevenzione una priorità nazionale e investire concretamente nella formazione, nella vigilanza e nella responsabilità sociale delle imprese». Intanto, proprio mentre a Palazzo Chigi si discuteva di sicurezza sul lavoro, nel Mantovano perdeva la vita un imprenditore agricolo di 23 anni. Diego Lucchini ha perso la vita ieri pomeriggio mentre lavorava nei campi a Cavriana. Il giovane è rimasto incastrato in un macchinario agricolo che arrotola tubi di irrigazione, trainato da un trattore.