A sei anni disegna cosa vuol fare da grande. Ma l'Ia dirotta il sogno di Harper

Harper ha sei anni e da grande vuole fare l’infermiera. Nella sua scuola, in Carolina del Sud, ha raccontato quel desiderio con un disegno. A casa, però, è tornata anche con un’altra immagine, una foto generata dall’intelligenza artificiale che rappresenta una versione di sé a venticinque anni: una ragazza con un sorriso smagliante, in forma ottima, l’incarnato impeccabile, la piega perfetta e – sì – anche gli abiti da infermiera.

Nella foto il mestiere sognato dalla bambina è l’ultima cosa che si nota: la giovane creata con l’Ia è soprattutto una ragazza bellissima. Niente di male se non fosse che anche Harper se n’è accorta subito e alla madre Nikki Anderson ha detto di apprezzare i capelli della se stessa di un ipotetico futuro e di sperare, da grande, di diventare così bella.

Di fronte alla reazione della figlia la mamma – che ha poi raccontato la vicenda alla rivista People – si è stupita e arrabbiata: se il compito era immaginare il proprio lavoro da grandi, perché si è finiti a pensare all’aspetto che si avrà? Ha ragione: per i bambini, soprattutto se molto piccoli, non è utile avere dei “canoni estetici”, ovvero dei modelli che suggeriscono quali visi e corpi considerare belli.

Eppure, qualche anno fa uno studio americano ha scoperto che i canoni estetici entrano molto presto nella vita delle ragazze: fin dai tre anni le bambine, dopo aver visto centinaia di corpi snelli nella pubblicità e nei cartoni animati, desiderano essere magre e poi provano in ogni modo a ottenere l’obiettivo, magari trascurando cose più importanti.

La bellezza, però, non è tutto e non è uguale per tutti. L’Ia – con le sue immagini che sembrano fotografie – rischiano di farcelo dimenticare e a porre aspettative esagerate, a maggior ragione se dall'altra parte dello schermo c'è una bambina. Già, perché nessuna Ia può sapere come diventerà Harper. E nemmeno lei. È questo il bello: bambine e bambini hanno bisogno di spazio per crescere, cambiare idea e diventare persone che oggi nessuno sa ancora disegnare.