Ai Mondiali la Francia ha battuto il Senegal 3 a 1

Inizia con una vittoria il Mondiale della Francia. La Formazione allenata da Didier Deschamps ha battuto il Senegal per 3 goal a 1. Succede tutto nel secondo tempo, dopo che nel primo la Francia non ha fatto nemmeno un tiro in porta e ha rischiato di subire un goal. Ha segnato una doppietta Kylian Mbappé: prima al 21° del secondo tempo, portando in vantaggio alla Francia, poi al 51°, così da portare la squadra sul 3 a 1 dopo il 2 a 0 segnato da Bradley Barcola e la rete del giovane senegalese Ibrahim Mbaye (appena 18enne, formato nelle giovanili del Psg). Con la sua doppietta Mbappé diventa il capocannoniere di tutti i tempi dei Bleus, a quota 58 gol, uno in più di Olivier Giroud. La Francia tornerà in campo lunedì per affrontare l'Iraq, mentre il Senegal martedì affronterà la Norvegia.