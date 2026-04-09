Power Hits Estate compie dieci anni

Dieci anni e un format ormai consolidato: il Power Hits Estate di RTL 102.5 torna anche nel 2026 con un doppio appuntamento che segna simbolicamente l’inizio e la fine della stagione musicale estiva. Un evento live tra i più attesi, capace di intercettare gusti e tendenze del pubblico più giovane e di accompagnare, per tutta l’estate, la corsa al tormentone.

Si parte il 31 maggio dal Centrale del Foro Italico di Roma, con una serata tutta dal vivo che riunisce alcuni tra gli artisti più popolari del momento. Un debutto che, come di consueto, darà il via anche alla classifica trasmessa in radio, destinata a seguire l’evoluzione delle hit estive fino all’appuntamento conclusivo.

«Vi prometto a Roma uno spettacolo incredibile che rispecchierà i gusti dei più giovani ascoltatori di Radio Zeta e quelli del Power Hits», spiega il presidente Lorenzo Suraci. Un percorso che culminerà il 1° settembre all’Arena di Verona, già sold out, dove verrà proclamata la canzone simbolo dell’estate 2026.

Intanto prende forma il cast della serata romana, con una line up ampia e trasversale in un cartellone destinato ad ampliarsi. Al momento sono confermati: Achille Lauro, Annalisa, Bambole di Pezza, Biagio Antonacci, Blanco, Bresh, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, Fedez, Fulminacci, Gabry Ponte, J-Ax, Kid Yugi, LDA & Aka 7even, Levante, Marco Masini, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Kolors, Tommaso Paradiso.

Il meccanismo resta quello collaudato: dopo il live di apertura, sarà il pubblico – attraverso l’airplay radiofonico – a determinare la classifica, accompagnando l’estate musicale italiana fino al verdetto finale di Verona. Un racconto in diretta delle canzoni più ascoltate, che negli anni ha trasformato il Power Hits Estate in un osservatorio privilegiato sui gusti del Paese.