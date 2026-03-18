Tombe e "reliquie": i sacrari del rock

Non possiamo certo definirli dei musei in senso classico. Sono case, cimiteri, incroci, deserti. Luoghi dove il rock, nato per essere effimero ma profondo, ha trovato una forma di permanenza. Una dimora che diventa memoria e dove il suo culto è una forma di devozione. Dalla casa di Elvis a Memphis alla tomba di Jim Morrison a Parigi, fino alle memorie più fragili e diffuse delle icone contemporanee, si può costruire una geografia emotiva che racconta come la musica continui a vivere nello spazio. Perché ci sono posti che smettono di essere semplici luoghi quando una vita li attraversa con un’intensità tale da lasciare un’impronta, talmente forte da essere nel linguaggio del rock indelebile. Come se nella stanza, da un punto imprecisato della parete alle nostre spalle, salisse come un crescendo il ritornello potente ed esplosivo di In the End dei Linkin Park e, girandoci di scatto, davanti a noi ci ritrovassimo – come in un incantesimo – Chester Bennington, riconoscendolo come uno di famiglia e non come un fantasma. In luoghi magici quel “in the end” (alla fine) diventa un nuovo inizio, un altro passo in avanti, un One Step Beyond, come la canzone dei Madness. Nel rock questo accade con particolare evidenza: una musica nata per essere fisica, amplificata, istantanea, ha finito per depositarsi negli oggetti e nei luoghi, trasformandoli in custodi di memoria, in “sacrari”: ambienti, stanze, strade dove la presenza si è trasformata in durata. Perché santi e musicisti hanno una cosa in comune: l’essere stati “bigger than life”.

Il primo grande santuario è Graceland, a Memphis. La casa di Elvis Presley è un racconto per ambienti. Si entra nel salotto bianco, dominato dal pianoforte che Elvis suonava di notte; si attraversa la Jungle Room, rivestita di legno intagliato e moquette verde, emblema di un gusto eccessivo e profondamente domestico; si passa dalla stanza della televisione, con tre schermi accesi insieme, segno di un uomo incapace di abitare il silenzio. Nel seminterrato si trovano la sala biliardo, il bar, i divani bassi. Poco distante, nel Meditation Garden, le tombe di Elvis e dei suoi genitori. Graceland racconta il momento in cui il rock diventa mitologia nazionale e rituale collettivo. Ma non solo, ognuno lì riavvolge e fa scorrere il nastro della propria vita, perché direttamente o indirettamente c’è sempre un po’ di Elvis dentro di noi. Scoprire di avere le sue passioni e non saperne il perché. E quindi domandarci chi dover ringraziare per averci donato, magari facendoci ascoltare la sua musica da piccoli, il suo imprinting. A Graceland, il viaggio diventa un’indagine su sé stessi, ma accompagnati dal Re del Rock.

Di segno opposto è la tomba di Jim Morrison al cimitero di Père-Lachaise a Parigi. Qui non c’è alcuna messa in scena ordinata. La lapide è piccola, spesso nascosta da fiori, biglietti, sigarette, bottiglie. Morrison non viene celebrato, ma continuamente riappropriato. È un luogo inquieto, dove la poesia e l’autodistruzione restano in tensione. La memoria, qui, non pacifica. Morrison era un uomo della upper class americana, che grazie al suo status poteva, senza pagarne dazio, fare una rivoluzione individuale contro il conformismo, divenuta poi collettiva, non in senso di classe ma come somma di persone. Ci sono anche luoghi che non custodiscono una morte, ma un gesto. Le strisce pedonali di Abbey Road sono una delle memorie più riconoscibili del rock. Nessuna testimonianza, ma un’impronta latente: l’attraversamento ripetuto. Fermarsi, attendere, camminare. Una foto con la propria famiglia che ripercorre gli stessi passi dei Beatles. Con gli anni Ottanta e Novanta la memoria si fa più fragile. Freddie Mercury, frontman dei Queen, non ha una tomba visitabile, ma una statua a Montreux, affacciata sul Lago di Ginevra. Il bronzo non guarda la morte, ma l’acqua. Mercury è diventato icona anche perché la sua storia ha dato volto pubblico a un’identità a lungo rimossa. Qui il luogo restituisce dignità. Anche Louis Armstrong ha una statua, anzi più di una, nella sua New Orleans, in Louisiana. La più significativa è a pochi passi dalla riva occidentale del Mississippi, nel Louis Armstrong Park ad Angiers Point, di fronte al Quartiere Francese. Questo monumento vuole celebrare il suo ruolo fondamentale nella storia del jazz e la sua eredità. A Seattle, la memoria si ritrae ulteriormente. La casa sul Lake Washington dove è morto Kurt Cobain è privata, inaccessibile. Poco distante, una panchina commemorativa raccoglie biglietti, fiori, pensieri. È una memoria non istituzionalizzata, coerente con un rock che ha rifiutato la monumentalità. Perché la ribellione per mano del grunge dei Nirvana è stata così: un rifiuto della superficialità e dell’ottimismo edonistico degli anni Ottanta, un’alienazione costante che ancora oggi esprime – con sonorità grezze di punk e metal – critica sociale e disagio esistenziale. Ci sono poi luoghi che addensano più memorie insieme, come il Chelsea Hotel a New York, in cui sono morte diverse figure legate alla musica, con corridoi segnati dal passaggio di voci e fragilità. Lì è deceduto anche il poeta Dylan Thomas e nello stesso hotel nella città della Grande Mela morì per una overdose di eroina – e viene sempre ricordato dai fan che ci passano – Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols. Ma è un luogo di tributo anche perché artisti del calibro di Leonard Cohen (Chelsea Hotel #2) e Bob Dylan (Sad Eyed Lady of the Lowlands e Sara) vi hanno scritto canzoni. Il Sun Studio di Memphis, in Tennessee, è una stanza minuscola dove il suono ha cambiato direzione; Laurel Canyon, comunità effimera e rifugio creativo, è l’olimpo del rock nel quartiere di Hollywood Hills, a Los Angels; il murale di David Bowie a Brixton; il deserto di Joshua Tree, celebrato dagli U2, dove la musica ha cercato il silenzio.

C’è, infine, un altro filone ancora: quello dei “memorabilia”, i cimeli, ossia gli oggetti, in particolare degli artisti defunti, esposti, collezionati, oggetto in asta di cifre elevatissime, con casi clamorosi come la collezione di Freddie Mercury di monili, accessori e vestiti, inclusa la sua celebre visiera della Yamaha. E ancora gli abiti di Amy Winehouse e le chitarre di Kurt Cobain e Jimi Hendrix (in particolare quelle distrutte sul palco durante i concerti), dimostrando così un’enorme richiesta da parte degli appassionati per gli oggetti personali e per quelli legati ai concerti, come i giubbotti dei Ramones e i loro poster rari.

A ben vedere, il congegno che si concentra attorno a questi oggetti è molto simile a quello delle reliquie. I memorabilia del rock possono apparire come un feticcio, ma sono anche il tentativo di restare in ascolto di ciò che è accaduto e continua, sommessamente, a cantare. Sono oggetti o le emozioni che prendiamo da quei luoghi, che poi portiamo sempre con noi. Perché il rock non muore. Al massimo cambia spazio e affida ai luoghi il compito di ricordare.