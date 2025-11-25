Violentò due donne, impiccato in pubblico in Iran

Un uomo condannato per lo stupro di due donne nella città di Bastam, nella provincia di Semnan, in Iran, è stato impiccato in pubblico questa mattina a Bastam. Lo ha dichiarato il capo della magistratura provinciale, Mohammad Akbari, citato da Mehr. L'uomo aveva ingannato le donne e le aveva violentate nel 2022, minacciandole di minare la loro reputazione, ha affermato Akbari, aggiungendo che la Corte Suprema ha confermato la condanna a morte dopo un'attenta analisi.