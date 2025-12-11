Urbanistica Milano: sequestrato un palazzo in Brera

Un nuovo sequestro nella maxi indagine sulla gestione dell'urbanistica a Milano. Questa volta il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, in esecuzione di un provvedimento del Gip Mattia Fiorentini, ha messo i sigilli a un palazzo in zona Brera, in pieno centro storico. Si tratta di un complesso residenziale di lusso - due edifici di rispettivamente di quattro e 11 piani - in via Anfiteatro, su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da due corpi di cinque e tre piani.

In questo capitolo di inchiesta, che riguarda abusi edilizi e ipotizza anche il falso, ci sono 27 indagati. Il caso era già spuntato in passato negli atti dei pm. Al centro del sequestro preventivo - fatto su richiesta dei pm Petruzzella, Filippini e Clerici con l'aggiunto Tiziana Siciliano - c'è il progetto immobiliare "Unico-Brera". In particolare, il caso rientra nel filone che lo scorso marzo aveva portato all'arresto dell'ex vicepresidente della Commissione Paesaggio, Giovanni Oggioni, e a una interdittiva per l'architetto Marco Cerri.

Tra le contestazioni nel sequestro, oltre alla violazione delle normative urbanistiche, ancora una volta il capitolo della sottostima degli oneri di urbanizzazione e un presunto illecito aumento delle cubature e dei volumi della torre in via di realizzazione.