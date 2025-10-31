Uragano Melissa: il bilancio delle vittime sale a 49

Le vittime dell'uragano Melissa che ha colpito in questi giorni i caraibi sono 49. In Giamaica, 19 persone sono morte a causa delle inondazioni, ad Haiti 30. Ora l'uragano è diretto alle Bahamas, dove però la sua intensità dovrebbe diminuire.

Negli stati colpiti - Haiti e Repubblica Dominicana, Cuba, Giamaica - gli edifici di diversi quartieri sono stati danneggiati e le trade sono ancora allagate. Ad Haiti si contano anche 20 feriti e 20 dispersi, oltre alle 16mila persone sfollate che hanno dovuto cercare un riparo fuori dalle loro case. In Giamaica e Cuba l'accesso alle comunicazioni e al trasporti è in gran parte interrotto. Nelle città cubane di Santiago de Cuba, Holguin e Guantanamo, 735mila persone sono state evacuate.