Ue, primo sì al voto per delega delle deputate in maternità

"Gli eurodeputati della Commissione Affari Costituzionali hanno appena votato a larga maggioranza per proporre un emendamento alla legge elettorale europea che consentirà alle eurodeputate incinte o che hanno appena partorito il diritto di voto per delega". Lo scrive su X la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola. "Sarà un passo da gigante nella modernizzazione del Parlamento Europeo nel rendere più facile per le madri la partecipazione alla politica. La prossima settimana, la proposta sarà sottoposta a votazione in plenaria", spiega Metsola.

Metsola, in un'altra sede, è tornata anche sulla questione dell'eguaglianza di genere: "Stimola le nostre economie e trasforma le nostre società". Per arrivarci "ci vorranno - ha proseguito - vigilanza, determinazione e, soprattutto, azione. La sfida che ci attende è grande, ma insieme so che possiamo costruire un mondo migliore, più giusto e più equo". Roberta Metsola lo ha affermato intervenendo con un videomessaggio all'evento "It's time to turn things around", organizzato all'Eurocamera in occasione della settimana per la parità di genere. "Abbiamo bisogno di più donne che costruiscano carriere nei settori Stem, con più tirocini e percorsi verso l'impiego. Abbiamo bisogno di più donne che avviino imprese con un migliore accesso al supporto per i nostri innovatori e i nostri inventori. E abbiamo bisogno di più donne in ogni posizione di potere, che possano cambiare la nostra società. Il nostro diritto all'uguaglianza ha senso a ogni livello. Perché se le donne crescono, la società cresce con loro", ha aggiunto.

"Ci sono circa 229 milioni di donne di talento in tutto il nostro continente per guidarci nel futuro. La nostra unione è costruita da europei per gli europei, ogni donna, ogni uomo. E hanno ragione ad aspettarsi determinate cose dalla nostra casa comune, tra cui un ambiente in cui ogni persona abbia pari opportunità. Questa casa sta trasformando questa missione in realta'", ha concluso Metsola.