Uccide la compagna a Milano, fermato per omicidio aggravato

È accaduto nel quartiere Gorla. La donna è stata accoltellata dopo essere stata trascinata sul terrazzo: aveva detto all'uomo di voler interrompere la loro relazione

Un uomo è stato fermato nella notte a Milano per omicidio aggravato, su ordine del pm di turno Alessia Menegazzo. L'uomo si chiama Gianluca Soncin, ha 52 anni. È accusato di aver ucciso a coltellate Pamela Gemini, 29 anni, in un appartamento del quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano. L'uomo ha poi cercato il suicidio con delle coltellate alla gola, ma non sarebbe in pericolo di vita in ospedale. Il 52enne ha trascinato la donna sul terrazzo e le ha inferto numerose coltellate. Secondo quanto riferito dall'ex compagno della vittima agli inquirenti, la donna aveva espresso l'intenzione di lasciarlo.

A dare l'allarme sono stati i vicini della vittima che nella tarda serata di martedì hanno sentito urlare la donna disperatamente. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno sfondato la porta dell'appartamento ma non sono riusciti a salvare Pamela.