Trump torna a bullizzare Meloni: «Mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena»

Il tycoon di nuovo a muso duro contro la premier italiana. In un'intervista esclusiva a l'Aria che tira su la7 ha commentato così la conversazione avuta con la presidente del Consiglio a margine del vertice di Evian: «Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle»

Giorgia Meloni «mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena». Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista telefonica esclusiva a "L'Aria che tira" su La7, il programma di David Parenzo.

«Come sta il suo primo ministro? Come sta?» ha chiesto Trump al corrispondente de La7, Daniele Compatangelo, che a sua volta ha chiesto al presidente americano un commento sulla conversazione avuta con Meloni a margine del vertice di Evian. «Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle», ha risposto.

Il primo a reagire all'attacco dell'inquilino della Casa Bianca è stato Carlo Calenda, segretario di Azione, che ha difeso a spada tratta Meloni: «Trump è un mentitore seriale nonché un bullo da operetta - ha detto - Personalmente non credo affatto che Giorgia Meloni abbia implorato alcunché. In ogni caso questi insulti vanno respinti in quanto ledono l'onore della Nazione». Solidarietà alla presidente del Consiglio anche da parte del senatore dem Filippo Sensi, che in un post su X definisce «inqualificabili» le parole del tycoon. «Nessuno può permettersi questo tono arrogante con chi guida il governo italiano. Tutto mi separa da Meloni e dalla destra, che millantava di fare da ponte. Ma nessuno può trattare l'Italia in questo modo».

Linea diversa, invece, quella adottata da Bonelli (Avs). Secondo il quale le parole di Donald Trump sono «la conseguenza della subalternità con cui Meloni ha costruito il rapporto con il presidente degli Stati Uniti, una subalternità che ha fatto perdere la dignità all'Italia e agli italiani. Una presidente che ha difeso in questi anni gli interessi economici di Trump a tal punto da essere diventata patriota a Washington e forestiera in Italia. In conclusione al posto della presidente Giorgia Meloni proverei tanta vergogna e comincerei a pensare seriamente al fatto di non essere più adeguata a rappresentare l'Italia» e dunque «a farsi da parte. Perché ha fatto fare una figuraccia all'Italia intera». Sullo stesso registro, il suo collega di partito Nicola Fratoianni: «Non so se essere più preoccupato per un Trump ormai senza freni, e il problema è che fa il Presidente degli Stati Uniti, o per la credibilità pari a zero di Meloni a livello internazionale, e il problema è che fa la Presidente del Consiglio dei ministri del nostro Paese. Verrebbe francamente voglia di esprimere solidarietà a Giorgia Meloni. Se non fosse che tutto questo è il risultato delle sue scelte e della subalternità a Trump, come confermano gli acquisti di armi e di gas dagli Usa, che peseranno enormemente sui bilanci delle famiglie del nostro Paese».