Trascinato da macchinario, muore agricoltore 23enne

Un imprendiore agricolo di 23 anni, Diego Lucchini, è morto nel pomeriggio mentre lavorava nei campi a Cavriana, nel Mantovano. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe rimasto incastrato in un macchinario agricolo che arrotola tubi di irrigazione, trainato da un trattore. Inutili i soccorsi del 118 con ambulanza, automedica e l'elisoccorso. Lucchini abitava a Guidizzolo (Mantova), ma era originario di Gavardo (Brescia). L'imprenditore, titolare di un'azienda agricola, stava lavorando su un suo terreno.