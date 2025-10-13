Toscana, seggi riaperti. Affluenza in picchiata

Le 3.922 sezioni in Toscana hanno fatto registrare domenica sera, alle 23, un'affluenza del 35,7% . Come nelle precedenti rilevazioni (alle 12 e alle 19) si conferma il calo dei votati, circa il 10%, rispetto alle regionali del 2020. Cinque anni fa alla stessa ora aveva votato il 45,8% degli aventi diritto. Questi sono i dati pubblicati sul portale del Viminale Eligendo. I seggi hanno riaperto oggi alle 7 e chiuderanno alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio.