Terremoto di magnitudo 6.1 nella Turchia occidentale

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito ieri sera alle 22:48 ore locali la città di Sindirgi, situata nella provincia di Balikesir, nella Turchia occidentale. Il sisma è stato avvertito anche in diverse altre città dell'ovest del Paese, tra cui Istanbul e Smirne, ma non sono state segnalate vittime. Lo scorso agosto un terremoto della stessa magnitudo a Sindirgi aveva provocato un morto e ventinove feriti. La Turchia è attraversata da diverse faglie che hanno causato numerose tragedie in passato. Nel febbraio 2023 il sud-est del Paese era stato colpito da un violento terremoto che aveva ucciso almeno 53.000 persone e devastato Antakya, anticamente nota come Antiochia.