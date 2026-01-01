Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica: diversi morti

Un incendio è scoppiato all'1.30 nel seminterrato di un locale in montagna, mentre erano in corso i festeggiamenti per Capodanno. Il locale può accogliere fino a 400 persone. Sul posto numerose ambulanze. Il rogo non sarebbe doloso

Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Secondo fonti della polizia ci sarebbero diversi morti.

Il rogo è scoppiato nella notte in seguito a una o più esplosioni, riporta la Radiotelevisione Svizzera sul suo sito. La prima esplosione si sarebbe verificata attorno alla 1.30 nel seminterrato del bar. Il locale poteva accogliere fino a 400 persone.

I servizi di emergenza sono sul posto e gli elicotteri di Air-Glaciers sono stati mobilitati. Anche numerose ambulanze sono state mobilitate. La polizia ha istituito una linea di assistenza per le famiglie. Per ciò che si è potuto ricostruire fino a questo punto, l'incendio non sarebbe doloso.