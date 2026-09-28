Suppletive di Reggio Calabria, Occhiuto: vittoria. Crolla l'affluenza: 22,34%

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha pubblicato su X un post rivendicando la vittoria alle suppletive per il collegio di Reggio Calabria-Locri per la Camera. "Vittoria!" ha scritto il governatore postando un video in cui in cui il sindaco reggino Francesco Cannizzaro esulta per i risultati delle suppletive con la vittoria del tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli. "Vinto", dice Cannizzaro. "Abbiamo stravinto", gli fa eco il governatore. Assieme a loro, tra baci e abbracci, il senatore Claudio Lotito, Stefania Craxi e l'avvocato Roscioli. Dopo 115 sezioni scrutinate su 487 il candidato di centrodestra ha conquistato 11.213 voti (56,19%), quello di centrosinistra Frank Benedetto 6.951 (34,83%), quello di Fn Domenico Giannetta 1.514 (7,59%), 278 preferenze (1,39%) invece per il candidato di Democrazia sovrana e popolare Francesco Toscano. I dati sono elaborati presso il comitato elettorale di Roscioli davanti al quale è già pronto il palco per festeggiare il risultato.

La scarsa affluenza ai seggi in occasione delle elezioni suppletive nel collegio 5 di Reggio Calabria-Locri (71 comuni) conferma che questo tipo di consultazioni elettorali sono le meno partecipate di sempre. Il dato calabrese, alla chiusura dei seggi oggi alle 15, ha fatto registrare una affluenza pari al 22,34%, con un calo del 27,06% rispetto al 49,40% del settembre 2022. Non si tratta, comunque, dell'affluenza più bassa registrata in Italia. Secondo una elaborazione di Openpolis su dati del ministero dell'Interno, il record negativo è del febbraio 2020, 9,52% di affluenza in un collegio napoletano. Sul podio anche il collegio di Terni, con il 14,51% nel marzo 2020, e Cagliari, con il 15,54 nel gennaio del 2019. Un termine di paragone più recente riguarda le elezioni suppletive del Senato nel collegio 6 della Lombardia (Monza-Brianza) del 22 e 23 ottobre 2023 per assegnare il seggio rimasto vacante dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. L'affluenza definitiva ai seggi (aperti domenica e lunedì fino alle ore 15) fu del 19,23%, mentre nelle consultazioni politiche precedenti aveva toccato il 71% (oltre 50 punti percentuali in meno). Mentre nelle suppletive in Toscana, collegio di Siena, che videro l'elezione di Enrico Letta alla Camera, l'affluenza si attestò al 35,59%, un dato più alto della media delle suppletive, ma comunque dimezzato rispetto alle politiche generali. Alla base di questi dati, secondo gli analisti, oltre a una cronica fuga dalle urne che continua ad allarmare da diversi anni, c'è anche la scarsa comunicazione e la singolarità della consultazione, non accorpata cioè a elezioni politiche nazionali, regionali o comunali.