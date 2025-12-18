Supercoppa italiana, Napoli prima finalista

La squadra di Conte ha battuto 2 a 0 il Milan nella prima semifinale giocata a Riad. Domani Inter-Bologna

Il Napoli è la prima finalista della supercoppa italiana. Al “King Saud” university stadium di Riad, la squadra di Conte sconfigge 2-0 il Milan con un gol per tempo di Neres e Hojlund. I campioni d'Italia in carica affronteranno lunedì 22 dicembre la vincente tra Inter e Bologna che si sfideranno domani sera. Successo meritato da parte dei partenopei che concedono poco o nulla alla squadra di Allegri che paga anche un Maignan non impeccabile in occasione dei due gol.