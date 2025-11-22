Spari in strada a Napoli: è morto un 19enne

Era stato colpito alla fronte: è morto in ospedale per le ferite. Gli amici del ragazzo hanno detto di aver sentito un'esplosione e visto il compagno colpito

I colpi sparati per strada e una giovane vittima rimasta a terra. È successo a Napoli, dove un 19enne, Marco Pio Salomone, è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla fronte, secondo il racconto fornito dai suoi amici, mentre era con loro in auto: il 19enne è deceduto poco dopo nell'ospedale Cto di Napoli.

Il ferimento mortale, sarebbe avvenuto intorno all'una e mezza, in zona Arenaccia, precisamente in via Generale Francesco Pinto. Agli agenti della Squadra Mobile gli amici hanno riferito di avere udito un boato mentre erano in auto e di avere poi visto il loro amico accasciarsi, con una vistosa ferita alla fronte. Subito l'hanno accompagnato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata e dove è poi deceduto: il proietile, secondo quanto accertato dai sanitari, è entrato e uscito dalla fronte del ragazzo.

Dalle indagini della polizia, che sta cercando di fare piena luce sull'omicidio, emergerebbe che il ragazzo era uno spacciatore, con precedenti per reati di droga. Al momento dello sparo erano in quattro nell'auto: una Panda che è stata sequestrata e che verrà sottoposta a controlli per verificare la versione dei fatti resa ai poliziotti dai tre amici, che al momento appaiono credibili. Hanno riferito che erano in movimento e non fermi quando hanno sentito il boato e visto poi l'amico 19enne accasciarsi con una ferita alla testa.