Salvini: via dalla Manovra la stretta sulle pensioni

Sulle pensioni, «la posizione della Lega è chiara». Lo ha ribadito questa mattina il vicepremier Matteo Salvini, parlando a margine della cerimonia di abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria “Casalecchio” nel Bolognese. Parole arrivate dopo il dietrofront di ieri della premier che ha annunciato correzioni sulla stretta alle pensioni e ha assicurato che non ci saranno tagli retroattivi sul riscatto della laurea. «Qualcuno tecnicamente aveva ipotizzato di allungare l'età, di allungare le finestre, di rimettere in diffusione anche il riscatto della laurea – ha aggiunto il leader della Lega -. No, siamo già uno dei Paesi europei dove si lavora più a lungo». Per Salvini, «il sistema è virtuoso, regge, quindi se servono dei soldi, che servono sempre, si trovano in altre tasche, non allungando l'età pensionabile, non mettendo in difficoltà chi riscatta la laurea».