Sala: il governo sta ampiamente favorendo Roma rispetto a Milano

«Sono assolutamente favorevole» a una legge per dotare Milano di poteri speciali come quelli che si vogliono dare a Roma Capitale.

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l'evento Italia Direzione Nord in Triennale, in corso nel capoluogo lombardo. «Se c'è per Roma Capitale mi sembra naturale che ci sia per Milano», ha aggiunto Sala, sottolineando che «dal punto di vista economico è chiaro che Milano sia ancora la realtà più importante. Da Milano a Roma arrivano 20 miliardi all'anno di tasse sul reddito. Un governo saggio dovrebbe dire, se ci collaboro i 20 miliardi diventano 25. Quindi cerchiamo delle formule che aiutino».

Secondo Sala «quello che è abbastanza evidente è che il governo sta ampiamente favorendo Roma. Lo dico con rispetto per il mio amico Gualtieri e per i romani, ma è evidente» ha concluso il sindaco.

Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, «è necessario dare più autonomia» anche alla città, oltre che alla Regione.