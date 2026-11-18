C’è una frase che sembra uscita da una filastrocca e invece racconta una delle ferite più profonde del nostro tempo: «Vengo anch’io. No, tu no». Enzo Jannacci la cantava facendo sorridere e pensare. Maurizio Nichetti la sceglie come nota da portare in tasca. Perché quelle parole disegnano un confine: qualcuno entra, qualcun altro resta fuori. Nel suo cinema, del resto, le cose importanti non hanno mai avuto bisogno di alzare la voce. Bastavano un gesto, un silenzio, la realtà che mostrava il proprio lato assurdo. E forse tutto nasce da quello sguardo bambino che Nichetti non ha mai davvero perduto. «Penso di non essere cambiato molto», confessa. Conservare uno sguardo leggero anche sui temi importanti aiuta a comunicare senza nascondersi dietro codici complicati. E la curiosità resta viva, persino davanti al nuovo che avanza, «anche quello che rischia di travolgerci». La leggerezza diventa così un modo di stare davanti alle cose, di avvicinarsi agli altri senza rinunciare alla profondità. Ed è forse anche il segreto di un cinema in cui la musica arriva dove le parole non servono. C’è una melodia, in particolare, che per Nichetti custodisce il suono della felicità. È quella di Ratataplan, il suo primo film. Un ricordo che comincia in uno studio, quando Detto Mariano gli fa ascoltare per la prima volta il tema musicale, e prosegue a Venezia, dove quella musica accompagna il Festival e risuona persino al piano bar dell’Excelsior. Più tardi Armani la sceglierà per una sfilata e Raffaella Carrà ne inciderà una versione cantata per il Sudamerica. E pensare che la colonna sonora era arrivata quasi per caso, a montaggio già concluso. «Un regalo di Detto Mariano e del destino», lo definisce. Ci sono incontri che sembrano accadere in ritardo e invece arrivano quando devono. E poi c’è la felicità, quella che non sempre coincide con il sorriso, nemmeno per chi ha fatto sorridere generazioni intere. Nichetti diffida dell’idea di inseguirla. Chi la cerca, forse non la possiede e forse non la troverà. Più vicino alla felicità è chi sa apprezzare ciò che ha, senza lasciare che le delusioni e il dolore decidano al suo posto. Non un’esistenza senza inciampi, ma la possibilità di non consegnare al pessimismo la direzione del proprio cammino. Oggi quello sguardo diventa uno spettacolo, Occhi aperti! Una serata tra amici, e un libro in uscita per La nave di Teseo, Occhi aperti! L’avventura di un sognatore. Due forme diverse e complementari per raccontare la genesi del suo lavoro, tra memoria e immaginazione, senza smettere di osservare il presente. Ed è proprio il presente a riportarci a Jannacci. Quel «No, tu no» attraversa la scuola, il lavoro, le occasioni negate senza spiegazione. Ma oggi, per Nichetti, racconta anche un’Europa piena di persone che vorrebbero essere accolte e restano fuori. Dietro una canzone che sembra un gioco infantile si nasconde la domanda più adulta di tutte: chi abbiamo deciso di non far entrare? Forse il senso della sua leggerezza è proprio qui: non smettere di meravigliarsi, non rinunciare al sorriso, ma tenere gli occhi aperti su chi ci sta accanto. Perché una nota, se davvero vogliamo portarla in tasca, dovrebbe ricordarci anche questo: c’è posto per un altro.