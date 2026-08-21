Mildred Dresselhaus, la forza silenziosa del carbonio

Proseguo la mia carrellata di scienziati e scienziate della storia. Li studio negli archivi mentre scrivo i miei libri, e in questo spazio prezioso nel web mi fermo su di loro per cercarne la spiritualità. Perché io la mia la sto ancora cercando, e da fisica non posso far finta che questa domanda non esista. Oggi vi parlo di Mildred Dresselhaus. Mildred Dresselhaus è stata una pioniera nello studio delle proprietà elettroniche dei materiali a base di carbonio, dalla grafite ai nanotubi, contribuendo in modo decisivo alla nascita della fisica dei materiali a bassa dimensionalità. Prima che il grafene diventasse parola di moda, lei studiava già come gli elettroni si comportano quando lo spazio si restringe, quando la materia si organizza in fogli sottilissimi o cilindri microscopici. È la fisica delle dimensioni ridotte, dove cambiano le regole del gioco. Dove la struttura determina il comportamento.

Dove un atomo in meno può cambiare tutto. Ma Mildred Dresselhaus non arriva in laboratorio da un percorso privilegiato. Cresce in una famiglia povera a New York, studia con borse di studio, attraversa un ambiente accademico dominato dagli uomini. Diventa una delle prime donne a ottenere una posizione stabile al MIT in fisica. Non costruisce il suo spazio con clamore, lo costruisce con costanza. La chiamavano “Queen of Carbon”, ma il suo stile era lontano dalla regalità ostentata: lavorava, insegnava, sosteneva altre donne nella scienza. Credeva nella trasmissione del sapere come responsabilità. La sua spiritualità sta in questa combinazione di rigore e generosità. Nel sapere che la struttura invisibile della materia può diventare anche struttura invisibile di una comunità. Lei non studia solo il carbonio. Studia come si organizza l’energia, come si comportano gli elettroni, come la forma influisce sulla funzione.

È una lezione che vale oltre il laboratorio: anche nelle vite, la forma conta. L’ambiente conta. Le condizioni contano. Ma dentro quelle condizioni, esiste sempre una possibilità di riorganizzazione. L’insegnamento universale allora è questo: non sottovalutate ciò che sembra piccolo o sottile. A volte è proprio nella dimensione minima che si giocano le trasformazioni più grandi. E non sottovalutate il potere dell’esempio silenzioso. Anche una struttura sottile può sostenere un edificio intero.

E adesso la domanda, semplice e diretta: quale parte “sottile” della vostra vita state trascurando, pensando che sia marginale? E chi state sostenendo, magari senza saperlo, con la vostra presenza costante? Se vi va, scrivetemi a interferenze@avvenire.it: leggerò tutte le vostre risposte.