Tutte i nodi di OpenEvidence, l’app usata dai due terzi dei medici Usa

In un mese l’hanno consultata 42 milioni di volte, ma le risposte sui pazienti sono affidabili? E cosa cambia nel patto tra il curante e il curato? Se poi si considera che vive di pubblicità...

Quasi due medici statunitensi su tre, racconta il Financial Times, si affidano ormai a OpenEvidence, un motore di ricerca conversazionale che interroga riviste e linee guida e restituisce in pochi secondi una risposta sul paziente che hanno davanti. Il mese scorso i medici gli hanno rivolto più di quarantadue milioni di domande; la società, fondata nel 2022 da Daniel Nadler, vale oggi quindici miliardi di dollari e vive di pubblicità. Il fondatore la definisce, con un orgoglio che dice molto, la prima app virale della sanità.

Il paradosso sta tutto in quell’aggettivo. La medicina basata sulle prove è nata, negli ultimi decenni del Novecento, per sottrarre la decisione clinica all’abitudine, al prestigio del primario, al passaparola tra colleghi: ogni pratica doveva rendere conto di sé davanti a studi controllati e revisioni sistematiche. Lo strumento che oggi promette di portare quelle prove al letto del malato si è diffuso con il meccanismo opposto, per contagio, e le istituzioni ne hanno preso atto soltanto dopo: a Nyu Langone l’integrazione formale è arrivata quando i clinici lo usavano già per conto proprio. Le valutazioni, intanto, restano discordi. Uno studio della Mayo Clinic, che della società è anche investitore, ne loda l’accuratezza su cinque casi; un lavoro uscito a giugno su Nature lo trova meno efficace dei modelli generalisti sui benchmark clinici. Nadler risponde che su quale strumento i medici usino e di cui si fidino non c’è partita. In questa frase uso e fiducia coincidono, e la diffusione diventa la prova di sé stessa.

C’è poi la questione di chi paga. Nello studio medico, dove sedevano due persone e un sapere condiviso, entra un terzo interlocutore che quest’anno conta di incassare dagli inserzionisti tra i quattrocento e i cinquecento milioni di dollari. Nessuno sostiene che la pubblicità scelga le terapie; resta il fatto che l’architettura economica di uno strumento ne orienta, prima o poi, le priorità, e che la relazione di cura ha sempre preteso di sapere a chi risponde chi consiglia. Nadler, del resto, colloca il traguardo altrove, nella scoperta di farmaci a partire dalla letteratura, il cui valore farà sembrare irrisorio quanto si potrebbe chiedere a ospedali e inserzionisti. Il medico che interroga il sistema è dunque – insieme – utente, pubblico pubblicitario e fornitore di dati per un’impresa che guarda oltre di lui.

Il rischio più sottile riguarda i giovani. Il ragionamento clinico si forma nella fatica di cercare a lungo e di sbagliare una diagnosi in corsia; lo specializzando che riceve la sintesi prima di aver imparato a costruirla deciderà più in fretta, ma senza il giudizio che serve ad accorgersi di quando la sintesi è sbagliata. È ciò che Aristotele chiamava phronesis e i vecchi clinici chiamavano occhio: una sapienza del caso singolo che nessuna risposta può consegnare già fatta.

OpenEvidence ha lasciato quest’anno l’Unione europea e il Regno Unito invocando l’AI Act. L’Europa viene descritta ancora una volta come il continente che resta indietro. Forse la regola serve proprio a ricordare che in medicina la fiducia si guadagna con le prove, e che il numero degli utenti non è una di queste.