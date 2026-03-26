Le guerre hanno un (alto) costo climatico

Chiara Vitali di

L'aggressione russa in Ucraina ha causato l'emissione di 311 milioni di tonnellate di gas serra; l'escalation armata in Iran, in due settimane, ha provocato il rilascio di 5 milioni di tonnellate di anidride carbonica; a Gaza si parla di «danni ambientali senza precedenti». Che impatto hanno i conflitti sul clima?