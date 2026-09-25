Risata a denti stretti
di Gioele Dix
Un figlio cerca il padre per ritrovare sé stesso: da Telemaco a Odisseo, fino alle ferite e all’amore ereditati dal proprio padre
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September 25, 2026
Tempo fa, ispirandomi all’Odissea, ho scritto uno spettacolo sulla figura paterna, divenuto occasione per interrogarmi sulla mia condizione di figlio. All’inizio del poema, Telemaco salpa da Itaca e si mette sulle tracce del padre, partito per la guerra quando lui era in fasce. Odisseo è l’unico combattente che, seppur “scampato all’abisso di morte”, non ha ancora fatto ritorno. Cosa glielo impedisca non si sa. Stanchezza forse, o piuttosto quel senso di vuoto che attanaglia i reduci.
Omero narra che l’eroe è prigioniero della dea Calipso, ma nulla esclude che a trattenerlo sia una sottile, oscura paura di ricominciare. La pace ha un prezzo altissimo per gli indomabili. Anche mio padre, pur dissimulando, si è portato dentro le ferite dei tempi bui dell’esilio. Telemaco cerca dunque Odisseo per trovare sé stesso. È cresciuto senza la sua guida, eppure tutti gli dicono che è il suo ritratto. “Vorrei essere figlio di un uomo felice” dice intuendo che i dolori del padre saranno parte inevitabile della sua eredità. Confermo per averlo vissuto sulla mia pelle.
E quando finalmente i due si incontrano, commossi piangono senza sosta. Il ben noto pianto greco. Con mio padre non avremmo corso questo rischio, austero com’era. Giusto due lacrimucce, a stento. Però ci volevamo bene lo stesso.
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