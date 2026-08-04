Non sono mai stato molto bravo a ricordare i nomi (e cognomi) delle persone che incontro. Col passare del tempo sono pure peggiorato, pare sia inevitabile. Quelle che invece non dimentico sono le parole dette, specie se intelligenti, brillanti, sarcastiche. Le memorizzo e le faccio mie. Anni fa un giovane professore napoletano conosciuto a una cena fra amici lamentava l’eccesso di ospitalità della sua famiglia di origine.

E dichiarò che al momento di mettere su casa in proprio avrebbe imposto alla futura moglie una sola regola: “Poche sedie e pochi posti letto”. Altrettanto impressa mi è rimasta la frase con la quale un’amica pittrice sintetizzò il fallimento della relazione con il suo storico fidanzato (sia detto che in molti ci chiedevamo che cosa tenesse insieme due individui tanto divergenti): “Io amavo la storia, lui la cronaca”.

Ma il podio lo riservo a un caro collega che non c’è più, Ivano Marescotti, attore raffinato e uomo generoso. Ci incontrammo a Riccione dopo la cerimonia di consegna di un premio e mi raccontò di avere appena rifiutato il ruolo di coprotagonista in un film americano, un successo planetario annunciato. Non se l’era sentita di far saltare una breve tournee teatrale mettendo in difficoltà il produttore. E concluse: “Sarà per un’altra volta”. Chapeau.