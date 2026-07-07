Breve brainstorming

Ho avuto un’educazione cosmopolita e ammiro chi mastica con disinvoltura le lingue straniere. Eppure, soffro dell’abuso che ormai da tempo si fa di tante, troppe parole inglesi. Con esiti sconcertanti o grotteschi, a scelta. Perché per esempio nel linguaggio della sanità pubblica si usa il termine ticket? Forse perché chiedere di pagare un biglietto richiamerebbe a un’idea di spettacolo e in tanti tenterebbero di entrarci gratis? O piuttosto perché chiamarlo tassa guasterebbe l’umore già precario di molti pazienti?

Altro mistero è la comparsa dell’orribile espressione caregiver. Certo, l’alternativa in burocratese, tratta dall’apposita legge in materia, è eufemisticamente beffarda: prestatore volontario di cura. Come a fingere di non sapere che l’assistenza ai disabili non è una scelta opzionale, bensì obbligata, data la scarsa assistenza di cui godono i familiari da parte dello Stato. In tema di esperienze invece pare irrinunciabile quella col food, a sottolineare quanto possa essere vile frequentare ristoranti unicamente per consumare del cibo. Per non dire quanto conti, oggi come oggi, sapersi raccontare. O preferite ignorare che esiste una vera scienza dello storytelling? Comunque, se googlando vi linkate a un mio social non fatemi mancare un vostro feedback, grazie.