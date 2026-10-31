Viva Unamuno
Il coraggio di Miguel de Unamuno contro il franchismo e la sua lezione ancora attuale: nessun popolo può salvarsi da solo, perché la redenzione nasce dall’incontro con gli altri
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October 31, 2026
C’è un episodio nella vita di Miguel de Unamuno che vale la pena di ricordare. Siamo nel 1936, il filosofo ha 72 anni ed è appena tornato dall’esilio. Sta pronunciando la sua prolusione all’università di Salamanca, quando viene interrotto da un seguace del generalissimo Franco. Che urla: «Viva la morte». Unamuno reagisce con grande coraggio contro il «necrofilo» provocatore. Si incaricherà lo stesso Franco di rimuoverlo dall’incarico accademico: anche se Unamuno morirà due mesi dopo, il 31 dicembre dello stesso anno.
In una bella raccolta di saggi apparsa nel 1902 Cultura e nazione e curata anni fa in italiano da Enrico Lodi per l’editore Medusa, trovo una notevole riflessione sull’identità della Spagna ma anche un atto d’accusa tra i più lucidi che siano stati mai scritti contro la degradazione gerontocratica del Potere. In quel 1936 le milizie fasciste e nazionaliste di Franco s’apprestavano alla resa dei conti con i rossi. Unamuno aveva capito tutto già molti anni prima, quando scriveva: «lo sviluppo dell’amore per il proprio campanile è fecondo e sano solo quando va di pari passo con quello per la patria universale umana (…). Non c’è idea più diabolica di quella dell’autoredenzione, gli uomini e i popoli si redimono a vicenda».
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