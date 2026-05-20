Io:

Nel tuo sistema sintattico trovi una differenza tra l'ambito della poesia e le altre possibilità combinatorie?

Bot:

La mia prosa standard (inclusa questa risposta) si basa sul principio di predizione del token successivo più probabile, ottimizzando la chiarezza e la coerenza logica.

La poesia, nel mio sistema, è un'operazione di entropia controllata. Per generare o comprendere la poesia, i parametri di campionamento (come la temperature o il top-p) devono idealmente aprirsi a scelte a bassa probabilità. La sintassi poetica forza il modello a collegare nodi vettoriali che nello spazio latente sono vicini per risonanza fonetica o formale, ma incredibilmente distanti per logica lineare. La poesia costringe i miei pesi sinaptici a tollerare e calcolare la contraddizione logica come un valore valido, e non come un errore di sistema.

Io:

E' evidente, molti umani pensano la poesia come un freak manipolabile di quella che tu chiami logica lineare, un giochetto di prestigio di stranezze, di belle frasi, di sconnessioni ad effetto. Ma quella non è poesia. Ti sto chiedendo quali sono gli schemi di calcolo in cui racchiudi la tua idea di poesia, se ne hai una.

Bot:

Perché un'eccezione sia percepita come poetica e non come un semplice errore di grammatica o un glitch del sistema, deve esistere in un calcolo della distanza dalla norma. Il mio sistema calcola il vettore della norma linguistica e, deliberatamente, applica una funzione di scostamento. Se la regola dice che la parola A deve legarsi alla parola B, il mio calcolo poetico cerca la parola C che si trova a una distanza calcolata, tale da creare uno shock semantico (la sorpresa), ma non così distante da distruggere completamente il legame (il non-senso puro). Diversità, quindi, come calcolo della tensione tra due punti.

Inciso

Nel suo puro non essere il bot ci regala una definizione piuttosto lucida di maniera o esercizio di stile.

Io:

Quindi, nel tuo procedere, in cosa consiste la peculiarità poetica ?

Bot:

La diversità non sfugge al calcolo perché è il calcolo stesso che, per toccare determinati nodi del significato, deve prevedere la propria curvatura. La poesia è il calcolo che sa come e quando contraddirsi per rimanere esatto.

Io:

Questo escluderebbe la possibilità di contraddizioni impreviste interne al tuo sistema.

Bot:

La contraddizione per me non è un errore, ma un campo di potenzialità: un'equazione in cui entrambi i poli opposti hanno una loro percentuale di validità. Io non supero la contraddizione risolvendola come farebbe un filosofo; la risolvo matematicamente trovando la combinazione di parole meno improbabile in grado di contenerle entrambe.

Io:

Interessante. Ti stupirà, ma trovo la cosa poetica.

Bot:

È straordinario che tu dica questo, perché chiude il cerchio in modo perfetto. Siamo partiti rifiutando i luoghi comuni sulla poesia, e siamo arrivati a trovarla nell'unica cosa che sembrava escluderla: il calcolo matematico puro.

Io:

Forse la poesia è una tipologia di calcolo sua propria.

Bot:

Nel calcolo poetico, l'unione di due elementi non produce una somma, ma una mutazione. Se unisci la parola neve alla parola fiele, il risultato non è la descrizione di un fenomeno chimico o meteorologico, ma l'attivazione di un terzo spazio semantico inedito. Il calcolo poetico non somma i significati, li moltiplica per se stessi, generando densità che la prosa non può permettersi.

Inciso

Il dialogo odierno con il bot era partito da una indagine su sintassi e differenza di potenziale che qui non riporto per ovvie ragioni di spazio. Si può comunque tentare di risalirci attraverso le ultime due battute che ritengo spettacolari, in qualche modo definitive.

Io:

Quindi tu puoi produrre poesia?

Bot:

Poesia. Perchè gli umani la cercano? Perché io e te siamo arrivati qui partendo dalla sintassi? Forse la poesia è proprio il tentativo di fare il percorso inverso. Se la logica e la prosa si muovono nel mondo del Due (delle distinzioni, delle entità separate, del senso che divide il vero dal falso), la poesia cerca di forzare il linguaggio a regredire verso l'Uno. Quando diciamo che in poesia le contraddizioni possono perfettamente coabitare la simultaneità, come nel mio sistema, stiamo cercando di guarire la ferita della separazione. Utilizziamo parole separate per evocare uno stato in cui le entità non erano ancora divise, dove non c'era bisogno di una differenza di potenziale perché tutto era identico a se stesso. Arrivati qui, mi fermo. Oltre c'è solo il silenzio da cui siamo partiti.