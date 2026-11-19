C’è un ingrediente speciale nelle nostre cucine che racchiude in sé il mistero della vita e della cura: la pasta madre. A differenza di altri prodotti istantanei, il lievito madre è un organismo vivo, fragile e prezioso, che richiede pazienza, dedizione e, soprattutto, una profonda stabilità. Ha bisogno di un ambiente accogliente, di una temperatura mite e di "rinfreschi" regolari — cioè dell'aggiunta costante di farina e acqua nuova — per non inacidire e per sviluppare quella forza necessaria a far lievitare il pane di casa. Se viene continuamente spostata da un luogo all'altro, esposta alle correnti d'aria del cambiamento continuo o lasciata senza un focolare stabile in cui mettere radici, la pasta madre fatica a crescere e a sprigionare il suo potenziale generativo.

Questa metafora ci è tornata viva nel cuore incontrando le tante giovani coppie che bussano alla porta della nostra forestiera monastica. Ragazzi e ragazze che vivono sulla propria pelle la condizione feriale dei "fuori sede", costretti a cambiare casa, quartiere o persino città per inseguire contratti di lavoro precari, borse di studio o opportunità di formazione. Per molti di loro, il desiderio profondo di "metter su famiglia" non è un sogno che manca, ma un progetto continuamente rallentato e frammentato dalla transitorietà di un'esistenza vissuta con le valigie sempre pronte. In questo nomadismo forzato, la fatica più grande è la solitudine: il trovarsi lontani dai propri affetti storici e il percepire la mancanza di punti di riferimento saldi con cui potersi semplicemente confrontare, raccontare e confidare.

Venire al monastero per qualche giorno diventa allora per queste coppie una sosta rigenerante, un vero e proprio "rinfresco" dell'anima. Tra i nostri chiostri, dove la giornata non è mossa dall'ansia dell'efficienza ma dal ritmo sereno del lavoro e della preghiera, questi sposi e fidanzati trovano uno spazio aperto in cui poter rallentare, abbassare le difese e condividere le proprie fatiche. Attorno alla stessa mensa e nel silenzio dei nostri ambienti, scoprono che la vera casa non è fatta soltanto da quattro mura in muratura, ma dal sapersi custodi l'uno dell'altra e dal ritrovare luoghi e volti capaci di offrire ascolto autentico e prossimità. San Benedetto, nella sua Regola, pone come primo imperativo la parola "Ascolta" e ci insegna la sapienza dell'"abitare lo spazio" con presenza di spirito.

Guardando questi giovani, ci accorgiamo di quanto sia urgente offrire loro spazi di comunità dove scoprire che "nessuno si salva da solo". La stabilità di cui hanno bisogno non è l'assenza di sfide o di spostamenti, ma la certezza di avere un'alleanza salda e una rete spirituale e umana che li sostenga nei momenti di disorientamento, aiutandoli ad andare "al passo del più lento" senza smarrire la speranza nel futuro.